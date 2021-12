Una multitudinària concentració recorda amb roses blanques a Cristina, víctima de la violència masclista a València

La concentració ha tingut lloc a les 12.00 hores davant l'Ajuntament de València. Els nombrosos assistents que han acudit a ella portaven roses blanques per a recordar a Cristina, de 30 anys, i les han alçat cap al cel durant els minuts de silenci que s'han guardat en la seua memòria, segons havia demanat la família en un missatge difós en xarxes socials, atés que era el color que li agradava a la jove per a aquesta flor.

Els participants han depositat més tard les roses a la plaça, enfront de l'entrada principal del consistori. L'acte, que ha conclòs amb aplaudiments, ho presidia una gran pancarta des del balcó municipal amb el lema en valencià 'Prou de Violència Masclista. Ens volem vives'.

Entre els assistents estaven també la Fallera Major de València, Carmen Martín, i la seua cort d'honor, així com el president de la falla Maestro Gozalbo-Conde Altea, de la qual era fallera Cristina. El responsable de la comissió, Aurelio Sanz, ha destacat la gran quantitat de gent que ha participat en aquest acte i ha assegurat que ha suposat un "preciós homenatge".

"Ha sigut un moment esquinçador perquè és un moment molt emotiu però ha sigut un moment preciós d'homenatge, al mateix temps que esquinçador pel sentit que té aquesta concentració", ha indicat als mitjans de comunicació.

Així mateix, Sanz ha destacat que la falla Maestro Gozalbo-Conde Altea i el món faller, en general, "estan de dol". "Ha sigut un colp dur, han matat a una de les nostres, a una fallera excepcional, a una persona meravellosa. Li han arrabassat la vida als 30 anys de la forma més cruel que es pot arrabassar", ha lamentat.

"COSTARÀ MOLT RECUPERAR-SE"

"Tant de bo aquestes coses no tornaren a succeir", ha agregat el president de la comissió, que està "tremendament afectada". Aurelio Sanz ha explicat que la falla ha suspès els actes que tenia previstos per a aquesta setmana i ha apuntat que "costarà molt recuperar-se d'un colp així, d'un colp tan dur i injust".

Sanz ha explicat que familiars i amics de Cristina van decidir sumar-se a la concentració silenciosa convocada per l'Ajuntament de València després del seu assassinat.

"Aquesta concentració la convoca l'Ajuntament de València tristament cada vegada que hi ha una mort per aquesta causa. El que hem fet, amb el permís de la família, és convocar a la gent de la falla, dels mitjans i del món faller perquè se sumara a aquest homenatge a Cristina", ha detallat.

La jove va morir en la matinada del passat divendres després de ser apunyalada presumptament per la seua parella, un home de 35 anys, en una vivenda del carrer Conde Altea a València. La mare de la víctima, després que la seua germana denunciara la desaparició, va acudir al pis de la seua filla, on la va trobar acoltellada. La Policia Nacional va detindre a la seua parella com per un presumpte delicte d'assassinat.