India Martínez, entre lágrimas, lanza una profunda reflexión: "Hay días jodidos, pero no se ven por Instagram..."

India Martínez siempre enseña su cara más alegre a través de las redes sociales. Sin embargo, lejos de querer mostrar una falsa realidad, este miércoles publicó una fotografía donde aparecía llorando. "También hay días jodidos solo que no se ven por instagram...", aseguró.

"Siempre nos gusta mostrar nuestra mejor cara, nuestros éxitos, nuestros días felices e incluso mostrarnos felices aún cuando no lo estamos, y está bien, cada uno puede hacer lo que quiera, pero sin engañarse a sí mismo ni frustrarse si algunos de nuestros días no son perfectos y exitosos", explicó la artista, de 36 años.

Martínez recordó que no todos los días son buenos, porque "la vida está llena de emociones, altibajos, días bonitos, días de mierda". "Si no, qué aburrida sería. Familia, no es que me pase nada en concreto, son muchas emociones juntas... no os preocupeis, ¿vale?", añadió.

"Me da un poco de cosa mostrar esta parte de mí porque siempre quiero dar lo mejor, pero si no no sería real. Gracias por estar siempre ahí. Os quiero. Mañana saldrá el sol, y seguiremos con más ganas que nunca con los conciertos, que quedan poquitos y hay que disfrutarlos", zanjó la autora de Todo no es casualidad.

La cantante cordobesa no es la única que se ha dejado ver llorando recientemente en Instagram, pues Dulceida también publicó, la semana anterior, una recopilación de fotografías de este año donde aparecía entre lágrimas.

"He llorado mucho en algunos momentos, pero también he sido muy feliz en otros. Estoy segura que va a ser uno de los años de mi vida en los que más he aprendido. Como sabéis, he empezado a ir a terapia y a compartir con vosotros momentos tristes, he aprendido a reconocer que puedo estar mal y a tener ansiedad; y he agarrado con fuerzas esos abrazos cuando más los necesitaba", redactó la influencer en un post.