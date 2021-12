Alcalde insiste en "aprovechar coyunturas para ir sembrando y recorriendo pasos" que permitan éxito de Expo 2027

"Lo lógico es que el Gobierno, cuando presenta la candidatura es para ganar, no para perder. Tratar de aprovechar las coyunturas para ir sembrando y recorriendo pasos que permitan ganar luego la competición", ha destacado

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha recordado que envió una carta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, recordando la convocatoria de la 169 Sesión de la Asamblea General del BIE, que tendrá lugar en París el 14 de diciembre.

Así, ha señalado que en la reunión, que es telemática, "hay un orden del día donde se va a hablar de las exposiciones ahora mismo en marcha" y donde "se informa a los representantes de cada país de cómo van los temas". Además, ha dicho, hay un punto de 'asuntos varios' y, al respecto, el regidor ha recordado que "lo habitual, en estos casos, es que los que han presentado candidatura para el 2027, Minneapolis, hagan una exposición y traten de ambientar".

En este sentido, De la Torre ha precisado que "como España todavía no lo han presentado, pero tiene la voluntad de presentarlo según hemos sabido, lo lógico es que en asuntos varios el representante de España, que suele ser alguien de la Embajada nuestra en París, diga 'quiero comunicar y compartir con los miembros de la Asamblea que el Gobierno de España tiene la intención de presentar la candidatura'", en concreto, que tendrá lugar en Málaga.

Asimismo, el regidor ha incidido en que, posteriormente, "cuando el Gobierno estime oportuno", presentarla, precisando que hay una fecha límite que es finales de enero.

"El hablar de ello es bueno porque todavía no se ha dicho públicamente a nivel del Bureau; es una forma de que suene", ha insistido De la Torre que ha advertido de que "al final hay una competencia, ahora serían dos ciudades pero podrían ser más, eso lo sabremos en pocas semanas, y en esa competencia, a los votos que tiene que conseguir, es bueno que suene, que digan 'Málaga, me suena bien, el tema me parece estupendo, sugestivo, la fecha extraordinaria, etcétera...".

A juicio de De la Torre, "de eso se trata, tan simple como ir haciendo un ambiente, aprovechar la Asamblea para que se hable del tema, que haya éxito". "Lo lógico es que el Gobierno, cuando presenta la candidatura es para ganar, no para perder", ha abundado.

Tras recordar la misiva enviada al ministro de Presidencia, ha precisado que también habló luego con el director del gabinete del ministro "y sé que están trabajando en el tema". "Me parecía bueno que, como es un tema tan inmediato, que fuera conocido, en definitiva, y compartido para crear un ambiente propicio", ha dicho.

Por otro lado, De la Torre ha recordado el título de la Expo 2027 'La Era Urbana: hacía la ciudad sostenible' y ha señalado que "es obvio que en el siglo XXI va a ser el siglo más de las ciudades que nunca, porque la población en el mundo se va concentrando en los espacios urbanos para bien y para mal. Hay unos retos muy grandes, de sostenibilidad, que se agudizan" al existir esa concentración.

En suma, ha afirmado, "hay mil temas... será una exposición muy exitosa, muy interesante, porque no solo es para la gente que esté en un nivel científico de investigación; eso interesa al gran público".

"El gran público -ha continuado- quiere ciudades cómodas, sostenibles, donde pueda respirar el aire sabiendo que no es negativo para su salud, donde pueda moverse de un lugar a otro en pocos minutos... y cada ciudad está enfocando según su tamaño la mejor respuesta a esos temas".

De igual modo, ha aludido también a todo "un ecosistema que está trabajando en esta cuestión". "No es el único, pero no cabe duda de que si damos respuesta a la sostenibilidad de las ciudades estamos resolviendo muchos de los problemas que tiene la humanidad en estos momentos", ha concluido.