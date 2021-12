Cvirus.- Puig demana als pares que protegisquen als seus fills menors de 12 anys de la covid autoritzant la seua vacuna

Sobre aquest tema, ha informat que aquest matí la consellera de Sanitat, Ana Barceló, està reunida amb el seu equip per a dissenyar el dispositiu de vacunació als xiquets d'entre 5 i 12 anys, que començarà la setmana vinent, de manera que siga el "més ràpid i eficaç possible" i cause els "menors trastorns per als pares".

En eixe sentit, ha insistit a demanar "complicitat" als pares perquè faciliten la inoculació dels menors de 12 anys ja que, igual que per a la resta de la població, no serà una vacuna obligatòria. De la mateixa manera, ha demanat a la comunitat educativa, a la qual ha elogiat la seua responsabilitat, que actue com fins ara i ha justificat l'augment de la incidència entre les aules precisament al fet que els menors d 12 anys no estan vacunats.

Per açò, ha tornat a "animar" als pares al fet que facilite aquest procés i ha destacat que l'arribada de sèrums per a aquests menors està "garantida" després que la Comissió de Salut Pública aprovarà la vacunació als xiquets a partir del pròxim dia 15 de desembre.

Així mateix, ha destacat que quasi el 92% de la població diana valenciana ja està vacunada i més de 400.000 persones compta ja amb la dosi de reforç. Només aquest pont de la Constitució un total de 12.291 persones s'han vacunat, la meitat d'elles, és a dir, 5.959, de primeres dosis.

En eixe sentit, ha recalcat que el risc de "contagiar-se i arribar a un hospital es multiplica per 18 si no estàs vacunat". "La vacuna no té una eficàcia del cent per cent, però és altíssima i els ingressos en hospitals i la gravetat de la malaltia canvien totalment quan s'està vacunat", ha recalcat. Per açò, ha subratllat que el Consell pretén "accelerar al màxim la vacunació" ja que és "la millor forma per a protegir-nos juntament amb la mascareta i la distància social".