Puig insisteix que el finançament beneficiarà a la Comunitat, encara que "l'acord no serà fàcil ni feliç"

Així ha valorat, en roda de premsa amb la ministra de Ciència, Diana Morant, l''esquelet' del finançament que va presentar el Ministeri d'Hisenda la setmana passada i al que les comunitats poden realitzar aportacions fins a finals de gener.

Puig, també líder del PSPV, ha defès que la proposta del Govern és "rigorosa" i té en compte diversos escenaris, per la qual cosa ha garantit que ho estudiaran a fons els experts de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), que "fa temps" van presentar la seua proposta de reforma basada en la singularitat de les CCAA i la igualtat entre ciutadans.

"Ens carregarem de raons", ha asseverat, destacant que ara s'inicie un debat pendent des de 2014 quan va caducar l'actual sistema de finançament. També ha ressaltat que Hisenda tinga en compte la població ajustada com a criteri per la importància de la despesa en sanitat.

"LLEIALTAT FEDERAL"

A partir d'ací, Puig ha assenyalat que "caldrà fer uns ajustos" en funció de les característiques de cada comunitat, però ha garantit que la Generalitat ajudarà a "buscar una solució que siga compatible amb els interessos de tots". Es tracta, ha il·lustrat, de mantindre una "lleialtat federal" i de pensar tant en l'interés general com en el dels valencians i el de la resta d'espanyols.

Preguntat sobre l'anàlisi de Fedea sobre la població ajustada, que estima que la Comunitat seria una de les CCAA perjudicades, ha remarcat que és un estudi sobre una de les opcions plantejades per Hisenda i que prefereix esperar les anàlisis de l'IVIE, encara que ha traslladat el seu respecte per la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada. "La ministra (Mª Jesús Montero) ha dit en diferents ocasions que el resultat final no pot ser negatiu per a les comunitats infrafinançades, no tindria sentit", ha abundat.

Per tot açò, Puig ha posat l'accent que el nou model ha de ser transparent i en què és "absolutament imprescindible" que compte amb el suport d'una majoria àmplia en el Congrés, a més de posar d'acord a les autonomies.

Dit açò, ha reiterat que el finançament no és "ni un partit de futbol ni una carrera" entre CCAA, per la qual cosa "no hi ha ni guanyadors ni perdedors" i es tracta de buscar un sistema just per a mantindre l'Estat del Benestar "en tota Espanya".

"Serà un debat intens, però ara almenys podem discutir sobre un paper", ha constatat, i ha pronosticat que "el resultat segur que serà millor per a la Comunitat Valenciana" encara que "una altra cosa és quan es produïsca l'acord i en quines condicions".