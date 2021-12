Almeida desacredita a Vox: "Que nadie se equivoque, pinta muy poco. Y cuando se le necesita, ni siquiera negocia"

Al alcalde de la capital le quedan tres semanas para lograr apoyos a sus Presupuestos del próximo año. Su estrategia está siendo clara: agotar la vía Vox hasta que comience la etapa de las enmiendas. Esta llegará el 14 de noviembre, cuando la oposición ponga encima de la mesa sus exigencias y el Gobierno abra sus opciones políticas. Porque, tal y como ha defendido el alcalde y la vicealcaldesa, no abrirán sus opciones antes.

Hasta entonces, el alcalde continuará haciendo un llamamiento público a Vox para que se siente a negociar los Presupuestos, como ha hecho los dos años anteriores. La misma estrategia que lleva tomando en el último mes y medio, solo que con una diferencia: José Luis Martínez-Almeida ha abandonado este jueves su tono de amabilidad, optando por desacreditar a su socio de investidura a quien, no obstante, ha pedido que se siente a negociar.

"Que nadie se equivoque, los Presupuestos de Isabel Díaz Ayuso los ha aprobado porque pinta muy poco... cuando Vox era decisivo no salieron los Presupuestos en la Comunidad de Madrid", ha lanzado el popular.

También ha denunciado la volatilidad de Vox, cuando tiene peso en instituciones como el del Ayuntamiento de Madrid. "Cuando Vox pinta mucho, y hay que reconocer que en gobiernos que necesitamos su apoyo lo hace, la táctica es extraña: el primer se abstuvo, el segundo votó a favor y este año van a votar en contra según ellos", ha culminado.

Y para rematar, el alcalde ha restado credibilidad a las palabras del líder de Vox en el Ayuntamiento cuando dice que Almeida es comunista. "Javier Ortega lleva meses diciéndome que soy de todo, incluso me ha llamado comunista. ¿De verdad hay algún madrileño que piensa que Almeida es comunista? ¿Hay algún madrileño que cree que este equipo de Gobierno ha hecho la cuna del soviet? ¿Opina que va a haber desabastecimiento en los mercados o que con el refuerzo de policía municipal hacemos una política comunista? No hay ningún madrileño que lo pueda pensar, por tanto, no tiene sentido utilizar este tipo de argumentos", ha valorado el regidor popular en rueda de prensa. "Lo que tendría sentido es que Javier Ortega dijera qué no le gustan de estos Presupuestos porque todavía no le he oído ninguna sola crítica".

Por todo ello, el alcalde insiste en que "lo único" que pide a Ortega Smith es que "se remangue y se ponga a trabajar por los madrileños", que "entienda que el año 2022 es extremadamente importante" y que "abandone el empecinamiento partidista porque no pasa nada por sentarse a negociar, como hizo Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid o él mismo (Javier Ortega Smith) para los Presupuestos de 2021 en Madrid".