Rescaten 500 metres de la costa a una surfista que no podia eixir de l'aigua a causa del vent a Guardamar del Segura

Els fets van ocórrer ahir dimecres, 8 de desembre, quan una surfista holandesa estava practicant paddle surf a la zona de la platja de la Marina de Guardamar del Segura. La dona es va allunyar de la costa més de mig quilòmetre a causa del vent de ponent que hi havia en la zona.

La dona va intentar tornar a la costa en diverses ocasions, i per a evitar ofegar-se, es va agarrar a una boia de xarxa. Sobre les 13.00 hores, el seu marit va donar la veu d'alarma quan va observar com la seua dona tenia serioses dificultats per a eixir del mar.

El CICU va traslladar l'avís a la Guàrdia Civil d'Alacant, que va mobilitzar l'embarcació 'Rio Ladra', la tripulació de la qual no va tardar a localitzar a la dona agarrada a una boia, per la qual cosa van iniciar ràpidament el procediment d'auxili.

Una vegada fora de perill, la surfista va relatar que estava practicant l'esport quan el vent li va arrossegar mar endins i li resultava impossible tornar a terra ferma per si mateixa, per la qual cosa l'única solució que va trobar va ser subjectar-se a una boia durant una hora fins que va ser rescatada.