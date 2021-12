Metrovalencia habilita el servei nocturn els caps de setmana dels sopars de Nadal i la nit de Reis

Amb el servei programat per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), similar al que s'efectuava abans de la pandèmia els caps de setmana, els divendres 10 i 17 de desembre, dissabtes 11 i 18 de desembre i el dimecres 5 de gener circularan servicis especials en el metro cap a Bétera, Llíria i Picassent i en direcció a Aeroport, Alboraia-Peris Aragó, Rafelbunyol, Ribarroja de Túria, Torrent Avinguda, Marítim-Serreria, Paterna i Seminari.

En el cas del tramvia, les destinacions seran Doctor Lluch, Vicent Andrés Estellés, Tosal del Rei, Marítim-Serreria, Marina Reial Joan Carles I i Mas del Rosari, detalla la Conselleria de Mobilitat en un comunicat.

Les persones que desitgen ampliar la informació d'aquest o altres serveis poden cridar el telèfon 900 46 10 46 d'Atenció al Client de Metrovalencia. Aquesta informació també està disponible en la pàgina web i en xarxes socials @metrovalencia i en facebook/metrovalencia.fgv.

TORNA 'A LA LLUNA DE METROVALENCIA'

D'altra banda, l'empresa pública també ha avançat que, a partir del mes de febrer de 2022, es tornarà a prestar el servei ordinari nocturn de Metrovalencia, conegut com 'A la lluna de Metrovalencia', sempre que la situació sanitària ho permeta. Aquest servici va haver de suprimir-se fins a un altre avís l'any 2020 a causa de la pandèmia de la COVID-19.

D'altra banda, els dies laborables de les festes nadalenques, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre d'enguany, i el 3, 4, 5 i 7 de gener de 2022, el metro mantindrà, com en els últims anys el servei ordinari i el tramvia el laborable no lectiu, ja que no hi ha activitat docent en col·legis i instituts ni a les universitats.