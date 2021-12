Soler busca generar el major "consens" i "rigor" possible en les aportacions valencianes al model de finançament

Així ho ha indicat en declaracions als mitjans prèvies a la conferència de la ministra de Ciència, Diana Morant, en les trobades de la Cadena SER. L'agenda de Soler comença hui en el Palau de la Generalitat i continua el divendres en el Palau dels Borja amb la reunió de la comissió mixta Consell-Corts.

El conseller preveu unes "setmanes intenses a tots els nivells" fins a final de gener, el termini que tenen les comunitats autònomes per a presentar les seues aportacions. De moment, veu que hi ha "dos armes importantíssimes" per a la Comunitat Valenciana: que predomine la població ajustada, i que la proposta tinga "claredat" i un "mètode senzill i transparent".

Al seu juí, la proposta que va donar a conéixer el ministeri el divendres és una "bona manera d'iniciar" ja que "trenca l'opacitat de tants fons" que tenia l'anterior model, i que "al final li toca a 'pagarlo poca ropa'", en referència a les comunitats infrafinançades com la valenciana.

Per a Soler, aquest model és un "salt de gegant" i creu que serà possible "conjuminar voluntats" entre els grups polítics en la seua reunió d'aquest divendres. "Tots estem junts com a valencians", ha manifestat, al mateix temps que ha considerat que estan "bastant d'acord en quasi tot".