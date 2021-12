La compravenda d'immobles a la Comunitat Valenciana triplica el creixement mitjà nacional enfront d'octubre de 2019

Així ho reflecteix l'avanç corresponent al mes d'octubre de l'Estadística Registral Immobiliària, que ofereix el Col·legi de Registradors per a analitzar la incidència de la pandèmia sobre l'economia nacional.

Des de l'organització col·legial recorden que aquestes dades venen comparats amb octubre de 2020, període en el qual l'activitat immobiliària es va veure afectada com a conseqüència del confinament. Per açò, en fer la comparació amb octubre de 2019 -any anterior a la pandèmia-, el creixement siga més moderat (+15,8%), encara que aquest representa el triple del comptabilitzat de mitjana a nivell nacional (+5,9%).

Durant octubre d'enguany i en relació a octubre de 2020, les compravendes d'habitatges en la Comunitat Valenciana creixen a un ritme del 35,1%, passant de 4.570 a 6.176, repartides així: Alacant 2.848, Castelló 707 i València 2.621. En relació a octubre de 2019 el creixement aconsegueix el 16,7%, passant de 5.292 a 6.176 operacions.

Les dades totals situen la Comunitat Valenciana en tercer lloc en nombre d'operacions per darrere només d'Andalusia (15.407) i Catalunya (12.759), superant en quasi dos mil operacions a la comunitat de Madrid.

Pel que fa a octubre de 2020, totes les autonomies presenten pujades. En tota Espanya s'han inscrit 86.139 compravendes d'immobles a l'octubre, segons les dades donades a conéixer hui a Madrid pel Col·legi Nacional de Registradors de la Propietat i Mercantils.

HIPOTEQUES A l'ALÇA

El comportament de les hipoteques durant el mes d'octubre és similar quant a la seua evolució a l'apuntat per a les compravendes, encara que més intens.

Així, el nombre d'hipoteques totals constituïdes en Comunitat Valenciana mitjançant la seua inscripció en el registre durant el mes d'octubre presenta un creixement del 49'4% en relació a octubre de 2019 i del 57'9% si ho comparem amb el mateix període de l'any passat.

En qualsevol dels casos, el creixement duplica sobradament el registrat en tota Espanya, amb catorze regions en positiu i altres quatre en negatiu.

En nombres totals (5.890 operacions), la Comunitat Valenciana és quarta després d'Andalusia, Catalunya i Madrid.

A Espanya es passa de 36.147 hipoteques sobretot tipus d'immobles (octubre 2020) a 45.695 a l'octubre d'enguany.

En referència a hipoteques exclusivament sobre vivendes, la regió valenciana va comptabilitzar 4.156 operacions enfront de 2.815 d'octubre de 2019 (+47'6%) i 2.624 d'octubre de 2020 (+58,4%). Aquest queden repartides de la següent manera: Alacant copa 1.552, Castelló 428 i València 2.176.