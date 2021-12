Mazón, sobre el partit del fill de Lizondo: "El PP és el millor lloc per a defendre el valencianisme"

Mazón, a preguntes dels periodistes després del consell de direcció del partit, ha remarcat que de moment desconeix si es tracta "d'intents" o de "la voluntat democràtica d'un grup de persones d'engegar" aquesta formació regionalista.

En qualsevol cas, ha posat l'accent que els 'populars' són els que reivindiquen la "valenciania" tant en el Senat com "en els tribunals si fa falta", amb l'objectiu que no es denomine a la Comunitat com "països catalans".

"Som els que defenem tots els dies a la nostra terra per damunt del partit i els que de veres creiem en un possible canvi", ha insistit, per la qual cosa ha enaltit la "línia valencianista i territorial" del PP i el seu "orgull" per pertànyer a la Comunitat.