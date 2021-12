G. Caballero deja en manos de la nueva dirección nombrar al portavoz en la Cámara y seguirá como diputado

El político vigués se ha pronunciado de este modo al ser preguntado este jueves en el Pazo do Hórreo sobre su futuro como portavoz tras la celebración del XIV Congreso Nacional del PSdeG, en el que Valentín González Formoso ha sido ratificado como nuevo secretario xeral y en el que se ha elegido a la ejecutiva que pilotará la formación los próximos cuatro años.

En su intervención, Gonzalo Caballero ha asegurado que su "responsabilidad" con los gallegos y gallegas es "ser diputado a lo largo de esta legislatura" y ha sostenido que es "un hombre de partido", que "tiene criterio pero también lealtad". "Voy a trabajar desde el Parlamento por los gallegos y le corresponde a la dirección nueva tomar las decisiones que corresponden en relación a la portavocía", ha dicho.

En este punto, ha señalado que este viernes será el encargado de formular la pregunta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control toda vez que "no hay otro escenario posible". "Mañana me corresponderá hacer la pregunta al presidente porque soy portavoz del Grupo Socialista y, hasta que la dirección del partido haga una propuesta de otro portavoz, nos corresponde a cada uno saber dónde tenemos que estar. Y a mí me corresponde estar en el Parlamento de Galicia en este momento siendo portavoz y haciendo oposición", ha señalado.

"Más allá de las distintas percepciones o perspectivas que tengamos en el seno del PSdeG, la responsabilidad de los que tenemos cargos instituciones es cumplir con nuestras tareas y cumplir como parlamentario en Galicia", ha incidido.

Cuestionado sobre si considera que hubo integración en el Congreso, se ha limitado a desear "todos los éxitos" a la nueva dirección. "Soy un militante comprometido, que siempre trabajé por la izquierda y el socialismo en Galicia allí donde tenía que estar, lo voy a seguir haciendo y deseo que la nueva dirección tenga todos los aciertos para tener un partido socialista fuerte y seguir avanzando al igual que avanzamos en los últimos cuatro años", ha apuntado.

Además, ha lamentado que se que se considere que traslada una imagen de división. "Los medios me preguntan muchas cuestiones y si luego respondo a muchas cuestiones lo que pienso, están diciendo que tengo un planteamiento de no asumir los resultados o que con mi visión no estoy facilitando la solución para el partido", ha apuntado.

"Es una situación en la que yo quiero dar todo tipo de respuestas pero si ustedes quieren que diga lo que pienso, también se pueden generar escenarios en los que ustedes plantean que traslado una imagen de división y, por lo tanto, tengo que ser responsable, como lo fui siempre, y le corresponde a la nueva dirección acertar y tener todos los éxitos", ha sostenido.

RECHAZA PRESENTAR ACUDIR A LA JUSTICIA

Después de que durante la celebración del congreso denunciase que se impedía la pluralidad y la democracia interna en el partido al no permitir que sus afines presentasen listas para los órganos nacionales y federales del partido, ha descartado llevar a la vía judicial el asunto.

"No estoy en ese escenario", ha dejado claro al ser preguntado sobre si los suyos presentarán un recurso en los tribunales. "Sé que algunos delegados presentaron algún tipo de escritos ante la comisión electoral y, a partir de ahí, tendrán que tomar las decisiones que corresponda", ha señalado.