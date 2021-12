Mazón retrau el "conformisme" de la Generalitat amb l'esquelet del finançament i insisteix a reunir-se amb Puig

Així ha valorat, en declaracions després del consell de direcció del partit, l''esquelet' del finançament que va presentar Hisenda la setmana passada i al que les autonomies poden realitzar aportacions fins a finals de gener.

Encara que s'ha mostrat satisfet amb la visibilització del "problema valencià" del finançament, Mazón ha acusat el govern del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) de "llançar les campanes al vol" quan la proposta "no resol el problema, ni moltíssim menys".

Així, segons ha denunciat, l''esquelet' no convenç ni a Catalunya ni a Múrcia o Andalusia, no inclou el deute històric de la Comunitat i "deixa molt a desitjar" el criteri de repartiment basat en la població ajustada. "Tracten de vendre un got mig ple quan amb prou faenes té el besllum d'una simple gota", ha resumit.

A nivell nacional, el 'popular' ha defès que en el seu partit hi ha unitat entorn del finançament autonòmic i que és moment d'"estrènyer les dents i donar un cop de puny damunt de la taula en comptes de congratular-se per avanços que ningú reconeix".

D'altra banda, sobre els pressupostos de la Generalitat, ha exigit que hi haja més diàleg amb l'oposició en lloc del "desencís" que es van portar la setmana passada al no acceptar les seues esmenes per a baixar els impostos. "Anem per molt mal camí", ha augurat, i ha instat el Botànic a seguir el tarannà del govern que encapçala en la Diputació d'Alacant (PP-Cs), on han acceptat "la majoria d'esmenes de Compromís i PSPV".

"ENCARA QUE SIGA UNA FOTO"

Mazón, en aquest context, ha tornat a urgir Puig (PSPV) al fet que accepte reunir-se amb ell després de "més de mes i mig" des que la va sol·licitar, amb l'objectiu d'abordar tant els pressupostos de la Generalitat com els de l'Estat (PGE) per a "millorar les infraestructures o la inversió hídrica".

Després de criticar que el president només acceptara reunir-se amb ell el 3 de novembre, quan "casualment" tenia un ple ordinari de la Diputació, ha posat l'accent que segueix "pacientment" esperant eixa trobada. "Almenys asseure's o encara que siga una foto, alguna cosa per a millorar les coses", ha pregat.