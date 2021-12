Detingut per apunyalar un home per l'esquena i ferir a la mà un altre en un local d'oci de València

Els fets van succeir el passat 29 de novembre, sobre les set menys deu, en el districte de Marítim de València, quan els agents van ser comissionats per la Sala 091 perquè acudiren a un local d'oci, on un home havia apunyalat a un home per l'esquena i li havia produït un tall a un altre a la mà amb un ganivet, explica la Prefectura Superior.

Immediatament, els agents es van dirigir a l'establiment i van observar a un vigilant de seguretat que tenia un home retingut amb les mans ensanguinades.

Durant les primeres perquisicions, els policies van esbrinar que moments previs s'hauria iniciat una baralla i en un moment donat, l'home hauria apunyalat a un altre per l'esquena i hauria ferit a un altre a la mà, pel que sembla amb un arma blanca. Després de l'agressió, els ferits van acudir a un hospital de la capital per a ser assistits de les lesions.

Una patrulla policial es va desplaçar fins a allí i, després d'observar l'entrada del sòl del centre ensanguinada, van esbrinar que dos homes es trobaven a l'hospital per a ser atesos pel que sembla amb ferides d'arma blanca.

Després de les indagacions policials, els policies van aconseguir detindre ahir dimecres a l'home com a presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi i lesions. L'arrestat, ha passat a disposició judicial.