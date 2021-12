La vacunación para menores de 12 años será prioritariamente en centros escolares y podría comenzar el 15 diciembre

Además, ha explicado, a partir de mañana los padres recibirán una carta de consentimiento para proceder a la vacunación la próxima semana.

Como ha recordado, esta decisión se toma después de que la Comisión de Salud Pública aprobase el martes pasado la incorporación de los menores a la Estrategia Nacional de Vacunación.

Con ello, ha afirmado el portavoz regional, nuestra comunidad autónoma "vacunará en tiempo y forma a los niños como siempre ha hecho con el resto de colectivos de forma ejemplar".

"Nuestro foco está en vacunar porque está demostrado que desciende las consecuencias más graves del Covid-19" junto a la prevención. "Esa debe ser la prioridad de todos".

Desde el Gobierno regional -ha continuado- "se van a poner todos los medios necesarios, como lo hemos hecho con otros colectivos, para que la vacunación de los menores de 12 años sea un éxito".

Con respecto a la población en general, Dorado ha indicado que "el 92 por ciento de la población diana mayor de 12 años ya tiene al menos una dosis. Además, la dosis de recuerdo sanitario y sociosanitario se está desarrollando con normalidad y se continúa administrando también a los riojanos y riojanas de entre 60 y 69 años".

En este punto, ha recordado, los interesados pueden pedir la cita por la aplicación de Autocita o por el teléfono de Covid-Responde, 941 29 83 33.

"RIESGO BAJO" SEGÚN EL NUEVO 'SEMÁFORO'

También se ha referido el portavoz regional a la situación de la comunidad autónoma en cuanto a la evolución de la pandemia. Al respecto, ha indicado, "La Rioja se rige desde el pasado miércoles por el 'Semáforo' del Ministerio de Sanidad junto a las autonomías y según nos marca -a la espera de la actualización del Ministerio- seguimos en riesgo bajo y, por tanto, "continuamos con las mismas medias".

El portavoz ha recordado que estos niveles "responden a la nueva situación de la pandemia donde más del 90 por ciento de población diana están vacunadas". Además, se pasa de poner el foco no tanto en la IA sino más bien en otros indicadores que reflejan mejor la presión hospitalaria.

"Hoy nuestra IA a 14 días es de 292 casos por cada 100.000 habitantes y a 7 días estamos en 177. Hay 15 pacientes en planta -dos sin vacunar- y 11 en la UCI -cinco de ellos sin vacunar. Casi el 50 por ciento de los pacientes en UCI responde al 8 por ciento de la población diana que no tiene ni una dosis", ha reflejado el también consejero.

Por tanto y como ha finalizado "la vacuna salva vidas, no detiene el contagio pero nos da una protección para que no se tensione la presión asistencial". Eso sí "la tendencia nos obligar a seguir pendientes y atentos para extremar las precauciones. Vamos contemplando todas las opciones según el avance de la pandemia. Por tanto reiteramos: Prudencia y alerta para que no nos pase factura en semanas posteriores".