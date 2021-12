Chucho Valdés estrenarà aquest dissabte a Castelló noves composicions i farà recorregut musical per la seua carrera

Cultura de la Generalitat, mitjançant l'Institut Valencià de Cultura, presenta en concert en l'Auditori de Castelló a Chucho Valdés, que dissabte que ve celebrarà l'estrena de noves composicions i farà un recorregut musical de la seua carrera.

El delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, s'ha mostrat emocionat per "poder rebre en l'Auditori a una de les grans figures internacionals de la música i en particular del jazz afrocubà modern, una gran oportunitat per a veure a un músic de gran trajectòria internacional que ha marcat el jazz". Ribes ha recordat que les comarques de Castelló són referència dins del circuit jazzístic amb propostes com el cicle Auditori Jazz Club o, durant l'estiu, el Festival Internacional de Jazz de Peníscola.

Chucho Valdés oferirà el dissabte, a les 19.30 hores, l'últim concert de la seua gira per l'Estat, un concert especial amb l'estrena d'algunes de les seues últimes composicions i un recorregut musical per la seua extraordinària carrera. Al llarg de l'espectacle no faltaran peces del seu treball 'Jazz Batá 2', que va rebre el Grammy Latino al millor àlbum de jazz llatí 2019 i està considerat un dels 50 millors discos llatins de la dècada per la revista nord-americana 'Billboard'.

El disc 'Jazz Batá 2' arreplega la idea revolucionària que Chucho Valdés va gravar per primera vegada en 1972 i que presenta un trio de piano jazz format amb tambors batá utilitzats en la música ritual de la religió yoruba a Cuba. En la seua instrumentació i el seu so, el disc expressa la cerca de Valdés per les arrels de la música afrocubana i la seua més profunda cubanització del jazz i el trio clàssic de piano jazz.

En aquest concert l'acompanyen en l'escenari Georvis Pico Milian (bateria), Reinier Elizarde Ruano -contrabaix- i Pedro Pablo Rodríguez Mireles -percussió-.

Les entrades per a aquest concert tenen un preu de 15 euros. Es pot obtindre un descompte del 50 per cent gràcies a Entrada i +.