L'espectacle sobre Camilo Sesto 'Vivir así es morir de amor' arrancarà a Alcoi (Alacant) la seua gira nacional

L'estrena es durà a terme el pròxim 15 de desembre en el teatre alcoià, on el muntatge estarà en cartell fins al dia 19 del mateix mes.

Concebut i creat "des del més absolut respecte i admiració", 'Vivir así es morir de amor' oferirà "un ampli recorregut per les cançons més grans i emblemàtiques de la meteòrica carrera de Camilo Sesto, totes elles himnes i nombres un en desenes de països", destaquen els responsables de la producció en un comunicat.

En la funció participaran "artistes internacionals de primeríssim nivell, a més de músics que van formar part de la banda original de Camilo, com a Pino Rovereto, baterista i director musical durant les seues nombroses gires per Llatinoamèrica fins a la fi dels seus dies". Tot açò, afigen, amb una posada en escena de llums, so i multipantalles sobre un escenari a diferents altures.

El productor de l'espectacle i director de Moon World, Juan Fran Senabre, se sent "entusiasmat amb el projecte i apunta que "és una de les produccions musicals "més importants i emocionants" de la seua vida.

Després de la seua presentació en el Teatre Calderón d'Alcoi -el mateix escenari on Camilo Sesto va rebre la medalla d'or i va ser nomenat fill predilecte de la ciutat-, amb sis úniques funcions, es desenvoluparà un extens tour que recorrerà teatres i auditoris d'Espanya. A més, segons anuncien els promotors, s'està "barrejant ja la possibilitat de donar el gran salt a Llatinoamèrica.

DATES CONFIRMADES

Les primeres dates confirmades són les següents: 14 de gener Teatre de la Lloja a Lleida; 21 gener a Sevilla-Fibes; 5 febrer en el Palau de Congressos de Granada; 11 de febrer en el Palau de Congressos de Salamanca; 12 de febrer Euskalduna Bilbao; 18 febreo Auditori Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canària; 24 i 25 de febrer en el Palau de Congressos de València; i 4 de març a l'Auditori de Saragossa.

També passarà el 5 de març pel Kursaal de Sant Sebastià; 11 de març RiojaForum de Logronyo; 12 de març Auditori Forum Evolució de Burgos; 19 de març Auditorium de Palma de Mallorca; 26 de març Auditori Roquetas de Mar; 22 i 23 d'abril Teatre Circ d'Albacete; 14 de maig Palau de l'òpera de la Corunya; 21 de maig Palau de Congressos d'Osca i 3 de juny Auditori El Batel de Cartagena.