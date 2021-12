Rosa Benito se reconcilia con Rocío Flores: "Lleva mucho a las espaldas y hay que entenderla"

Después de varias discusiones públicas y una constante guerra fría, parece que Rocío Flores y Rosa Benito están llegando a una tregua. Después de que la ex de Amador Mohedano le echara en cara para que le gustaría que tratara a Rocío Carrasco tan bien como lo hace con Olga Moreno, palabras que, sin duda, dolieron en ella, Benito y su sobrina han demostrado que están en proceso de acercamiento y de buenas formas.

Rocío Flores decidió dejar a un lado su rencor y orgullo para llamar a su tía, algo que Rosa Benito ha justificado: "No tenía mucha batería en el momento en el que me llamó y cuando llegué a casa la llamé. Tuvimos una conversación muy cordial, no nos reprochamos nada ni ella ni yo, nos quedamos con lo bueno. Para mí todo lo que viene de mi cuñada Rocío y lo siento porque me emociono".

En una conversación tranquila, Benito ha comentado que, aunque tengan sus problemas, ella la lleva en mente: "Siempre llevo esta foto de ella de pequeña que me dio su abuela. Para mí siempre es y será una persona muy especial. No hablamos de me han dicho tú has dicho".

Y es que, en un trabajo de consideración a su familia, ha llegado a entender a Rocío Flores porque "está en un momento muy difícil y lleva mucho a las espaldas, dentro de ella". "Muchas veces te pones una coraza para no demostrar tus sentimientos", añadía.

Ambas se han mantenido en contacto, tal y como Benito ha ido desvelando en directo en Ya son las ocho, añadiendo que su sobrina siempre viene a verla al plató. Con una postura adulta, ninguna ha reprochado las palabras ni acciones de la otra: "No tenemos por qué pedirnos perdón, prefiero decir 'te quiero' a decir 'te perdono'. No tengo que pedirle perdón, ni ella a mí tampoco. Me gustó, fue un momento de paz y de cariño".