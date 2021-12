Els jutjats de la Comunitat registren 150.000 assumptes en el tercer trimestre, un 4,2% menys que l'any anterior

En el període analitzat es van resoldre 145.360 assumptes, un 4,6% menys que el mateix període de l'any anterior. A més, 300.505 van quedar en tràmit al final del trimestre, açò és, una reducció interanual del 5,5%.

D'aquesta manera, l'activitat registrada en els òrgans judicials durant els tres primers trimestres de 2021 torna progressivament a la normalitat després de l'any 2020 durant el qual, com a conseqüència de les especials circumstàncies causades per la crisi sanitària, s'havien observat fortes reduccions en l'ingrés d'assumptes en el primer i, especialment, segon trimestre, i un important creixement en el tercer.

En la jurisdicció Civil van ingressar 58.059 assumptes en els òrgans judicials valencians, un 6% menys enfront dels 61.796 procediments del tercer trimestre de 2020. Entre juliol i setembre de 2021 es van resoldre 58.948 assumptes, un 6,5% menys, i van quedar en tràmit 164.508, un 3,4% menys que al final del mateix trimestre de 2020.

En jurisdicció Penal van tindre entrada 79.656 assumptes, amb un increment interanual del 0,4%; es van resoldre 74.144 assumptes, un 3,8% menys que l'any anterior, i van quedar en tràmit 90.934, un 5,4% menys.

La jurisdicció Contenciós-Administrativa és la que experimenta una major reducció en el nombre de nous assumptes amb 3.851 registrats en els òrgans judicials valencians durant el tercer trimestre de 2021, açò és una reducció interanual del 22,3%. Es van resoldre 4.605 procediments, un 1,2% menys que l'any anterior, i van quedar en tràmit 13.944, la qual cosa significa una reducció del 15,4%.

Finalment, en l'ordre Social han ingressat 9.268 assumptes, un 13,5% menys que en el mateix trimestre de 2020. S'han resolt 7.663 assumptes, un 0,8% més, i han quedat pendents de resolució 31.119, un 11,9% menys.

La Comunitat va registrar una taxa de litigiositat, índex que relaciona el nombre d'assumptes amb el nombre d'habitants d'un territori, de 29,9 punts per cada 1.000 habitants, en el tercer trimestre de 2021. Aquest quocient situa el territori valencià lleugerament per damunt de la mitjana nacional, que va ser de 29,84 i la col·loca en la sisena posició del país, per darrere de Canàries (37,3), Andalusia (32,6), Illes Balears (31,9), Madrid (30,7) i Múrcia (30,4). Els territoris amb taxa de litigiositat més baixa d'Espanya van ser País Basc (21,3), La Rioja (21,8) i Extremadura (23,2).