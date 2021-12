Rosanna Zanetti, arrepentida de su operación de pecho: "Me crearon el complejo"

La exposición mediática continuada, máxime en personas que viven tanto de su físico como modelos o influencers, puede hacer que aparezcan complejos que nunca habían estado ahí pero que la repetición constante de comentarios o las fotografías crean de la nada. Es lo que le ocurrió a Rosanna Zanetti con su pecho, que acabó por operarse, algo de lo que ahora se arrepiente.

A través de su Instagram, donde tiene cerca de 625.000 seguidores, la mujer de David Bisbal quiso acercarse a sus fans y propuso que le hicieran preguntas que ella contestaría con la mayor sinceridad. "Si tuvieras algún complejo y quisieras operarte, ¿lo harías?", le escribía un follower y Zanetti hablaba entonces de cuando se sometió a la citada cirugía.

Rosanna ha explicado que si se arrepiente de haberse aumentado el busto es porque ella era "feliz" con su "pecho pequeño", pero que de tanto repetírselo le inventaron un complejo hacia su cuerpo que ella ni se planteaba. "Yo tengo el pecho operado pero no porque tuviese un complejo. Me lo crearon, me operé y no estoy del todo contenta con la decisión", ha declarado, añadiendo que no fue una determinación propia, sino promovida por esos agentes externos que le hicieron tomar dicha opción: "No fue cien por cien mía [la decisión] sino por la influencia de los comentarios".

Además, ha admitido que ahora se le antoja más complicado identificarse con los looks que quiere llevar: "Según qué ropa quiera ponerme, antes no tenía ninguna restricción y ahora sí. Hay cosas que decido no ponerme porque no me gusta la imagen que transmito". Tal es su pensamiento que ha añadido que se plantea revertir aquella operación pasando de nuevo por el quirófano y volver "a como estaba antes".

Dicho esto, eso sí, Rosanna Zanetti se ha mostrado a favor de las operaciones estéticas siempre y cuando sean una decisión propia y muy meditada por la persona que se vaya a someter a ella. De hecho, ella admitió este verano habló de un verdadero complejo que tuvo. "Desde pequeña tenía trauma con mis piernas porque son muy delgadas", afirmó entonces.