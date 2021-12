Santiago Posteguillo, Luisa María Botella i Amado Ortells, guardonats amb els VI Premis Ateneu

La gala d'entrega d'aquestes distincions tindrà lloc dilluns que ve, 13 de desembre, en el Saló d'Actes de l'Ateneu a partir de les 18.30 hores.

La presidenta de l'Ateneu Mercantil, Carmen de Rosa, ha enaltit "el referent en el qual s'ha convertit aquest guardó amb el qual aquesta institució, fundada en 1879, tracta de destacar i posar en valor l'esforç de molts valencians que triomfen pel món".

"Volem destacar allò bo que té la nostra Comunitat així com la societat que la compon. Creiem que és molt important reconéixer i donar difusió a la trajectòria professional de molts dels nostres paisans i els ambiciosos projectes que duen a terme. Projectes i assoliments que a voltes no són suficientment reconeguts socialment. Destaquen en la seua vida professional i porten el nom de València i de la Comunitat allà per on triomfen. Són valencians extraordinaris", ha afegit Carmen de Rosa en un comunicat.

Enguany, el jurat dels Premis Ateneu 2021 ha decidit guardonar en la categoria 'Ciències Humanes i Comunicació' a l'escriptor Santiago Posteguillo. El filòleg, lingüista i Doctorat Europeu per la Universitat de València, ha rebut, entre altres reconeixements i assoliments, el Premi Planeta (2018) i el Premi de les Lletres Valencianes (2010).

L'escriptor valencià, que va tornar recentment a les llibreries endinsant-se en un apassionant recorregut a la Roma Imperial, ha acostat milions de lectors a la història a través de les seues novel·les i ara ho ha fet amb 'Roma soy yo'. La primera entrega de la sèrie que l'autor dedicarà a la vida de Julio César.

El 'Premi Ciències de la Salut i Investigació' recau en aquesta edició en Luisa María Botella, investigadora del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) que exerceix a Madrid i que va rebre el Premi a la investigació de Malalties Rares (FEDER) en 2014. Especialitzada en genètica molecular serà el primer premi de la seua dilatada i prolífica carrera professional que rebrà a València.

Per la seua banda, el 'Premi Creativitat i Belles Arts' s'ha concedit a Amado Ortells. El prestigiós modista internacional, natural d'Onda, va ser guardonat amb el V Premi Tendències a la Moda i el Disseny (2014). Dels 162 desfilades que ha realitzat al llarg de les seues més de 50 anys de carrera, 132 han sigut benèfics per a diferents causes.

EDICIONS ANTERIORS

En la passada edició, l'Ateneu va premiar a l'empresari Vicente Boluda Fos en la categoria 'Premi Economia, Progrés i Societat'; al cirurgià cardiovascular Salvador Torregrosa en la categoria de 'Ciències de la Salut i investigació' i al químic Rubén Darío Costa en la categoria de 'Ciència, Tecnologia i Investigació'.

En 2019, l'Ateneu va premiar en la categoria de 'Cultura, Educació i Esport' al jugador de bàsquet Víctor Claver; al cuiner Ricard Camarena en la categoria de 'Belles arts i Creativitat' i a l'IVI en la categoria de 'Ciència, Tecnologia i Investigació'.

En 2018 els guardonats van ser el futbolista David Albelda, l'actor Enrique Arce i al projecte Hyperloop de la Universitat Politècnica de València. En la segona edició de Premis Ateneu (2017) els premiats van ser el president del Levante UD, Quico Catalán; Adela Cañete, cap d'Oncologia Pediàtrica de l'Hospital La Fe i l'empresari Federico Félix. L'any de la creació dels Premis Ateneu, en 2016, els guardonats van ser el diplomàtic Leopoldo López, el científic José María Benlloch i l'advocat Juan Manuel Revuelta.