El alcalde de Valladolid considera que la promotora del concierto de Natos y Waor cumplió la normativa

20M EP

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha señalado este jueves que, en su opinión, la promotora del polémico concierto de los raperos Natos y Waor el pasado sábado en el pabellón Pisuerga de la ciudad cumplió lo que le exige la normativa sanitaria, aunque no ha querido pronunciarse sobre si el expediente abierto por la Junta de Castilla y León debería o no fijar una sanción ante las imágenes que muestran que muchos de los asistentes no usaron mascarilla.