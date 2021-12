Un total de 34 editorials, llibreries i segells d'autoedició acudeixen al Baba Kamo

Un total de 34 editorials, llibreries i segells d'autoedició participaran en la IV edició del festival i fira del llibre il·lustrat Baba Kamo, que enguany convidarà a endinsar-se en una "jungla de paper i tinta sense fronteres" del 17 al 19 de desembre en el Centre del Carme Cultura Contemporània de València.

Impulsada per l'Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) amb el suport de la Direcció General de Cultura i Patrimoni i el patrocini de València Activa, el certamen fixa la seua mirada en els marges i les perifèries i anima a "explorar més enllà dels relats hegemònics" a lloms de la pantera negra que protagonitza el seu cartell, realitzat per Elías Taño amb la col·laboració de l'estudi Yinsen.

El crit per la llibertat i la reivindicació de les vides en els marges són la bandera d'aquesta nova edició de Baba Kamo. Un any més, el festival aposta pel llibre il·lustrat com a ferramenta fonamental per a desenvolupar el pensament crític i la sensibilitat estètica.

En aquest context, la programació del festival acollirà durant el matí del dissabte 18 de desembre el taller creatiu familiar 'El puente invisible', a càrrec de Pablo Caracol. Una iniciativa de cocreació destinada a xiquets i xiquetes entre sis i dotze anys acompanyats d'un adult per a activar "el somriure del cervell". Igualment, durant la vesprada i sempre amb inscripció prèvia, es realitzarà una revisió en directe de dossiers d'il·lustració a càrrec de Mark Mills, de la Plum Pudding Illustration Agency (el Regne Unit).

Més tard, Baba Kamo 2021 serà l'escenari d'un col·loqui sobre el món de la il·lustració amb la il·lustradora portuguesa Catarina Sobral i els espanyols Manuel Marsol i Ximo Abadia, que parlaran de les seues trajectòries.

A més, Sobral, Premi Internacional d'Il·lustració Fiera di Bologna-Fundación SM al 2014, realitzarà els dies 16 i 17 de desembre la Masterclass 'Problema _ solución _ catarsis' en el Màster d'Il·lustració Professional de l'Escola Barreira. Tancaran el programa de la jornada la cantautora asturiana Lorena Álvarez i l'il·lustrador Elías Taño amb un espectacle de dibuix i música en directe.

El diumenge 19, la programació del matí començarà amb 'Mira, toca, escolta, experimenta! Com acompanyar la lectura dels més menuts a casa', un taller per a adults on la formadora catalana i experta en LIJ Anna Juan compartirà les claus per a triar i llegir llibres per als xiquets de 0 a 5 anys. El programa de Baba Kamo 2021 trobarà el seu punt final amb un espectacle de conclusió a càrrec de la Sedajazz Happy Band, una formació integrada per joves músics de 7 a 13 anys que interpreta composicions de reggae, ska, soul i jazz.

Quant a l'espai de fira, un dels pilars fonamentals de Baba Kamo, aquesta edició comptarà amb 34 expositors amb les publicacions il·lustrades de 19 editorials de tot el món, com per exemple Alma Editorial, Barbara Fiore, Barlin Libros, Bromera, Edelvives, Ekaré, Edicions Modernas El Embudo, Fulgencio Pimentel, Kalandraka, La Documental Ediciones, Lata de Sal, Litera Libros, Media Vaca, Niño Editor, Nórdica Libros i Yekibud Editoras. També l'argentina Llimoner i les portugueses Orfeu Negro i Pato Lógico.

Completaran l'espai de fira sis llibreries valencianes: Bangarang, Estudio 64, Gaviota Libros, La Primera, Bartleby i La Rossa; i nou revistes i segells d'autoedició: DXI Magazine, Ediciones Valientes/6 sueños, Impresas, La lluna la pruna la tuna, Milimbo, Nuppita Pittman, Peligro Press, Pepe Medina i por(r)rucho llibres de paper.

L'altre element vertebral de Baba Kamo és la seua exposició internacional d'il·lustració editorial 'Babalunga i kamolongos', un punt de trobada on visibilitzar el treball dels professionals i prendre el pols al panorama il·lustrat actual.

Així, el Centre del Carme acollirà en 2021 una nova entrega de la mostra amb el treball de 166 professionals de 13 nacionalitats seleccionats d'una mostra de 225 propostes rebudes de 14 països diferents.

Aquesta exposició serà inaugurada el 17 de desembre -quan també s'anunciarà a la persona guanyadora i encarregada de preparar el cartell de 2022- i podrà ser visitada durant tot el mes. El jurat encarregat de triar el guanyador o guanyadora d'aquesta edició està format per Flávia Bomfim, il·lustradora, comissària i organitzadora del Filexpandido - Festival de Ilustración y Literatura Expandido (Salvador - Bahia) i de la Feira Ladeira de Artes Gráficas e Publicaciones independientes; Nuria Enguita, Directora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM); Ema Ribeiro, Directora d'Ó! galeria (Portugal); Elías Taño, artista gràfic i guanyador de Baba Kamo 2020 i l'Equip Baba Kamo.

Formació per a bibliotecaris

Com ja és habitual, els i les docents podran gaudir de les V Jornades Àlbum Il·lustrat i Escola, les sessions de formació del professorat organitzades juntament amb el Cefire de la Generalitat Valenciana. D'altra banda, el festival ofereix una jornada de formació per a bibliotecaris organitzada juntament amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (Cobdcv) i que tractarà sobre el món de les dones en la literatura infantil i juvenil de la mà de la pedagoga i narradora catalana Roser Ros.

Un any més, la jungla de Baba Kamo acollirà Audicions!, les jornades d'entrevistes professionals i revisió de dossiers que tan bons resultats han tingut en edicions anteriors. Es tracta d'una iniciativa que busca posar en contacte a professionals de la il·lustració valenciana amb empreses del sector editorial i agències de representació d'àmbit internacional en busca de nous projectes.

Finalment, amb l'objectiu d'ampliar els públics del festival i tractar d'arribar a diferents col·lectius en risc d'exclusió social o amb difícil accés a la lectura, Baba Kamo ha començat enguany dues col·laboracions amb la il·lustració com a ferramenta d'apoderament.

La primera, realitzada amb la Comissió d'Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR PV) ha suposat la realització d'un taller sobre il·lustració i meditació dirigit a les persones refugiades i/o sol·licitants de protecció internacional residents en el Centre de Migracions de CEAR a Sueca, impartit per Carmen García Gordillo.

Igualment, en col·laboració amb l'equip del Projecte Impreses, s'ha impartit un taller dirigit a les preses del mòdul de dones de la presó de Picassent a càrrec de l'il·lustrador Memosesmas i centrat en la resignificació dels objectes quotidians.