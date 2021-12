Dj Nano convoca en el WiZink Center a los amantes de la música de baile con su tributo 'Oro viejo'

El mítico DJ Nano, uno de los referentes de la música dance, regresa a Madrid con un evento que llevaba dos años esperando a poder celebrarse de nuevo, su conocido: Oro viejo, esta vez con el subtítulo Un cuento de Navidad.

El evento tendrá lugar este viernes 10 de diciembre, de 18.00h a 00.00h, en el WiZink Center de Madrid. "Es el espacio que nos da la mayor tranquilidad y todas las garantías para que podamos disfrutar de esta fiesta en la actualidad, con el 100% de aforo de pie y manteniendo una producción de altura", ha dicho el DJ.

Se han puesto a la venta 10.000 entradas de las cuales muchas se han vendido ya, aunque aún quedan localidades.

Pray, The night, In my eyes o Castles in the sky son algunos de los míticos temas que promete pinchar DJ Nano en el regreso de este tributo a la música de baile que marcó una época.

DJ Nano es un pinchadiscos madrileño que lleva desde los años 90 en las pistas de baile, adquiriendo una gran popularidad y siendo un referente del Dance en nuestro país, hasta el punto de haber sido uno de los invitados de Pasapalabra.

Fue el presentador del programa de TVE Música Sí y de One Moment in the Sky, emitido por Loca Fm.