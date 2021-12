El pleno aprueba la revisión del inventario de caminos municipales

La propuesta, aprobada por unanimidad en la comisión del ramo, fue detallada por el edil de Urbanismo, Mario Arias (PP), quien incidió en la necesidad de revisar y actualizar un inventario vigente desde 2011.

Arias ha explicado que el expediente para la revisión comenzó el 31 de marzo de 2021, y, tras su puesta a información pública, se presentaron 66 alegaciones al mismo. Según el edil, es "fundamental" este inventario "para conservar la integridad del patrimonio municipal". Esta revisión, ha agregado, permitirá disponer de una mejor información sobre la red de caminos, facilitando la toma de decisiones sobre las medidas necesarias para su conservación y defensa.

En esta revisión, ha explicado, se han dado de baja caminos afectados por actuaciones urbanísticas y se han dado de alta otros.

Durante el debate de la aprobación de esta revisión, el edil de Somos Ignacio Fernández del Páramo tomó la palabra para criticar que en el expediente no apareciese reflejada la ley de uso del Asturiano, al no incluirse en el dictamen final la toponimia oficial del concejo y ha instado al pleno a corregir aquellos informes de la revisión que no incluyen los topónimos legales del municipio, aspecto al que accedieron todos los miembros de la corporación excepto los dos concejales de Vox.

Tras la intervención del concejal de Somos, Mario Arias ha criticado la postura "oportunista" de Del Páramo, señalando que este aspecto podría haberlo mencionado cuando su grupo votó favorablemente en comisión. Cree Arias que Del Páramo ha intervenido en estos términos con motivo de la moción conjunta que PP y Ciudadanos han presentado en el pleno en contra de la oficialidad.