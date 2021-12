Els últims avanços en medicina nuclear precisen en quina fase es troba la malaltia de parkinson

Segons la Societat Espanyola de Neurologia a Espanya unes 150.000 persones pateixen Parkinson, la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent, després de la malaltia d'Alzheimer.

Sobre aquest tema, ha explicat que els tremolors, rigidesa i problemes cognitius són els principals símptomes d'aquesta patologia crònica, degenerativa i progressiva, conseqüència de la degeneració d'un tipus particular de cèl·lules que es troben en una regió de la profunditat del cervell denominada ganglis basals i, especialment, en una part del tronc de l'encèfal anomenada substància negra.

No obstant açò, des que apareixen els primers símptomes, en moltes ocasions associats erròniament a altres malalties, fins que s'estableix un diagnòstic definitiu pot passar una mitjana d'entre un i cinc anys.

Per açò, en cas de dubte diagnòstic, especialment si existeix tremolor, ja siga atípic o ben essencial; i amb la finalitat de diferenciar el parkinsonisme es pot sol·licitar per a complementar el procés diagnòstic, unes proves cerebrals específiques.

Aquestes proves, PET-Dopamina o el DATSCAN, són no invasives, de curta durada i no requereixen preparació. Així, ha destacat que si existeix patologia amb degeneració nigro-estriatal, mostraran una alteració per pèrdua de la funció, fins i tot abans que el pacient mostra símptomes motors característic de párkinson 1. A més, aquestes proves poden canviar el diagnòstic i el maneig, en almenys; i segons les sèries, en un terç dels casos 2.

En eixe sentit, la malaltia de Parkinson desencadena una pèrdua de densitat en les proteïnes encarregades de transportar la dopamina, neurotransmissor fonamental per al control del moviment. Així, encara que el símptoma més popular de la malaltia és el tremolor, el més habitual és que es consulte inicialment a l'especialista per la gran lentitud amb la qual es realitzen les tasques quotidianes.