La Generalitat destina 2,8 milions a impulsar la transformació digital dels municipis valencians

Per a dur-ho a terme, a través d'aquesta iniciativa es farà un diagnòstic en tot el territori de la Comunitat Valenciana per a "oferir una visió integral i actualitzada dels projectes i capacitats, amb dades integrades de tots els ajuntaments i amb uns indicadors que permetran estudiar amb detall tant les manques en determinats servicis digitals, com els casos d'èxit i la seua eficiència com a servici cap a la ciutadania".

Una vegada realitzada la planificació estratègica, els municipis s'enfronten al repte d'engegar i desenvolupar els projectes que materialitzen les solucions identificades.

En eixe moment, des de la Generalitat s'impulsaran projectes pilot de smart cities en un grup de municipis, en col·laboració amb les empreses proveïdores de solucions tecnològiques i altres agents implicats.

A partir d'ací, s'engegaran els programes de foment de la transformació digital que permetran a les entitats locals executar totes les mesures en matèria d'innovació i transformació digital que contribuïsquen a millorar la riquesa i la qualitat de vida en els municipis, així com actuacions d'assessorament, formació i capacitació dels empleats municipals.

MODEL PRODUCTIU

La consellera d'Innovació, Carolina Pascual, ha incidit que "el programa contribuirà a la modernització i transformació digital tant del model productiu de la Comunitat com de la ciutadania general, perquè la transformació digital de les ciutats ha d'anar acompanyada de l'evolució dels seus ciutadans. No podem avançar en noves tecnologies deixant la ciutadania darrere".

A més, Pascual reivindica, en un comunicat, la necessitat que "les administracions lideren la transformació digital de les ciutats i els territoris, impulsant la innovació, acompanyant al sector privat, i generant nous models de negoci".