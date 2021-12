Absuelven a dos profesores condenados por la muerte de un niño que se ahogó en una poza durante una excursión

La Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a los dos profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria Colonial de Fuente Palmera (Córdoba) que fueron condenados en primera instancia por la muerte de un niño de 13 años, que se ahogó en 2018 durante una excursión en una poza de los Baños de Popea, un paraje natural ubicado en el corazón de la Sierra Morena cordobesa.

De esta forma, la Audiencia deja sin efecto la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, que el pasado mes de junio condenó a los dos profesores por homicidio imprudente profesional menos grave al pago de una multa de 3.600 euros al considerar que existió "una acción u omisión voluntaria no dolosa" por una falta de supervisión completa de los acusados. La Fiscalía y la acusación particular pedían cuatro años de cárcel para los docentes. Contra la decisión de la Audiencia Provinciade Córdoba cabe recurso.

Los hechos sucedieron a finales del mes de mayo del año 2018. Sobre las 18.00 horas, un grupo de alumnos, entre los que se encontraba el fallecido, Juan David, "con conocimiento de los acusados", se alejó de la orilla para nadar hacia unas cascadas existentes en el río, atravesando una poza de unos cinco metros de profundidad, "que entrañaba un riesgo para ellos, debido a que en esa zona no se hacía pie" y el citado menor "nadaba con poca destreza, circunstancia que los acusados debían conocer para garantizar su seguridad", según el escrito que presentó ante el Juzgado de lo Penal el Ministerio Público.

Uno de los docentes grabó la escena con el móvil

Al respecto, el documento apuntó que "los acusados omitiendo las más elementales normas de cuidado a cuya observancia venían obligados, desatendieron la diligencia debida cuando los menores se bañaban en la zona peligrosa, sin advertirles del riesgo", dado que, según el fiscal, "conocían la existencia de la poza". Además, precisa que "el procesado se dedicó a grabar la escena con el teléfono móvil, sin percatarse de la dificultad del menor al nadar y sin vigilancia alguna por parte de los dos profesores".

A consecuencia de ello, el niño "no consiguió mantenerse a flote, sumergiéndose en el río, cuya profundidad provocó la muerte del menor por sumersión". No obstante, los procesados, que desconocían lo ocurrido con el menor, "lejos de controlar la presencia de todos los niños, estuvieron al menos una hora sin percatarse de la ausencia del mismo, pues sobre las 19.00 horas comprobaron que no estaba entre sus compañeros".

Fallecimiento por "ahogamiento"

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía localizó el cuerpo sin vida de Juan David pasadas las 00.00 horas del día 30 de mayo a tres metros de profundidad en una zona rocosa situada en una de las pozas del río. Los forenses que practicaron la autopsia al menor de edad concluyeron que el fallecimiento se produjo por "ahogamiento", según la información trasladada al Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba, en funciones de guardia, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).