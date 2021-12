La Comunitat Valenciana és l'autonomia que més ajusta el preu del lloguer en un any, fins a l'11,11%

Així ho reflecteix l'informe mensual de preus de lloguer de pisos.com, que apunta a més que la Valenciana va ser la setena autonomia amb la mensualitat més barata per als llogaters, per darrere de Castella i Lleó (4,53 €/m2), entre unes altres. Per la seua banda, el pis de lloguer a Espanya va tindre al novembre de 2021 un preu mitjà per metre quadrat de 9,91 euros. Aquesta xifra va llançar una pujada mensual del 0,41%. En la comparativa interanual, va caure un -0,08%.

Els ajustos segueixen dominant el mercat del lloguer. Segons el director d'Estudis de pisos.com Ferran Font, "el poder d'autorregulació de l'arrendament ha quedat demostrat, encara que potser no en la mesura del poder adquisitiu de les famílies".

En aquest sentit, l'expert assenyala, en un comunicat, que la inflació, en el seu nivell més alt des de setembre de 1992, podria fer que les rendes canviaren el seu signe: "Els contractes referenciats a l'IPC als quals els toque ser renovats, podrien pujar la mensualitat als llogaters, just en un moment en el qual la demanda té més dificultats per a arribar a fi de mes a causa de l'encariment general de béns i servicis, sobretot, de l'energia i de l'alimentació", revela Font.

D'altra banda, la pujada del preu de l'habitatge en venda podria afavorir el repunt de les rendes, atés que "és el camí que podrien prendre els que ara estan comprant amb la intenció de posar eixa propietat en lloguer. D'aquesta manera, blindarien la rendibilitat de l'actiu", comenta el directiu. En qualsevol cas, Font manifesta que "molts propietaris preferiran mantindre el preu a pujar-lo si el llogater que habita la vivenda és un pagador puntual, ja que al temor a no recuperar la seua casa dins del termini i en la forma escaient s'uneix la possibilitat que la casa tarde a tornar a ser llogada o al fet que el llogater que vinga darrere no s'ajuste al perfil desitjat".

La província de València (3,04%) va ser la segona província espanyola que més va pujar mensualment. Castelló (2,91%) va llançar un repunt molt proper, mentre que Alacant (-3,32%) va registrar la major caiguda nacional.

CASTELLÓ, PROVÍNCIA MÉS ASSEQUIBLE

Interanualment, Castelló (2,26%) va ser l'única província valenciana que va créixer. Alacant (-15,29%) va ser la segona que més va caure d'Espanya i València (-10,06%) la novena. Amb 7,07 euros per metre quadrat al novembre de 2021, València va ser la província valenciana més cara. Castelló, amb 5,30 euros per metre quadrat, va ser la més assequible de l'autonomia.

Quant a les capitals valencianes, totes van pujar mensualment, llançant Castelló de la Plana (3,92%) el repunt nacional més intens. D'un any a un altre, Alacant (11,91%) va ser la quarta que més va pujar d'Espanya. València (7,32%) va ser la setena en aquest mateix rànquing, mentre que Castelló de la Plana (-1,12%) va ser la quarta que menys va caure d'Espanya.

En l'apartat de preus, València (9,81 €/m2) va ser la dotzena capital espanyola més cara en lloguer. Per la seua banda, Castelló de la Plana (7,07 €/m2) va ser la més assequible de la regió.