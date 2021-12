Cvirus.- Més de 2.000 persones es vacunen amb la primera dosi a la Comunitat durant el pont

Segons ha informat la Generalitat, durant els dies del pont es va instal·lar un punt de vacunació al Palau de la Generalitat que ha registrat "importants cues".

Així, 5.905 persones han acudit a vacunar-se a aquest punt valencià, dels quals, 2.090 ho feien per a rebre la primera dosi; 1.231 per a la segona; i 2.553 per a la tercera.

El servei sense cita prèvia va obrir des del dissabte fins a ahir, dimecres, des de les 10 fins a les 20 hores. Tots els dies es van registrar grans cues encara que ahir va ser el dia que més persones van acudir a vacunar-se.