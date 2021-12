Es el equipo de Cristiano Ronaldo, pero no el Manchester United, sino su equipo legal quien están haciendo todo lo posible para que no se conozcan más detalles de aquel proceso judicial que el astro portugués enfrentó tras ser acusado por una joven de haber sufrido una agresión sexual en Las Vegas en 2009. Sin embargo, parece que la justicia norteamericana va por otros derroteros.

Tal y como informa el portal de noticias The Athletic, ha sido un gigante de la comunicación como The New York Times el que ha solicitado a la justicia estadounidense que le permita acceder sin más dilación a todos los documentos relativos al proceso judicial en el que hace unos años estuvo implicado el exdelantero de Juventus y Real Madrid.

Aquel caso volvió a salir a la luz después de que la demandante, Kathryn Mayorga, afirmara cómo los abogados de la estrella lusa habían estado presionándola de forma indebida y continuada para que firmase un acuerdo que, amén de que evitaba que su alegato significase la apertura de una investigación judicial, tenía como segunda cláusula un silencio absoluto sobre el tema.

De forma paralela a dichas palabras públicas, Mayorga interponía una demanda por lo civil contra el deportista exigiéndole una indemnización de 77 millones de dólares por "los daños y el sufrimiento" ocasionados durante ocho años, algo que desestimó un tribunal federal sobre la base de que su acusación "se sustentaba en filtraciones" y otros datos imposibles de corroborar y que, por tanto, no se podían admitir como pruebas fidedignas.

Dado que aún existe la posibilidad de que un tribunal superior pueda revisar el caso y cambiar el sentido de la sentencia, el equipo legal de Cristiano Ronaldo se ha puesto manos a la obra para evitar a toda costa que The New York Times pueda proseguir con su idea. Sin embargo, todo hace indicar el derecho a la libertad de prensa que invoca el medio es más poderoso que la defensa del futbolista, cuyo bloqueo de dichos detalles del proceso se antoja aún más complejo dado el poco sentido que tiene guardarlos si, además, lo ganaron.

"La policía de Las Vegas tiene la obligación legal de divulgar los documentos que son públicos en virtud de la Ley de Registros Públicos del Estado de Nevada, como ha admitido la policía en relación con este caso que nos ocupa", afirma una parte del texto que The New York Times ha remitido al juzgado para intentar conseguir su objetivo y vencer la defensa legal de los letrados de Cristiano.

"Objetaremos este intento impropio que busca interferir con el derecho ciudadano de acceder a documentos de corte gubernamental", continúan desde el periódico. Hay que recordar que en el caso Mayorga, Cristiano Ronaldo siempre se ha mantenido firme en su inocencia.