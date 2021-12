Una reflexió climàtica del món rural

Les vivències de persones majors que viuen i treballen en el medi rural són el fil conductor d'una nova exposició temporal del Museu Valencià d’Etnologia (L’ETNO). El centre, dependent de la Diputació de València, proposa una reflexió per a aprofundir en les conseqüències del canvi climàtic en el món rural a partir de les experiències dels seus habitants més longeus.

Sota el títol ‘El temps està destarifat. Percepció climàtica d’una generació’, la mostra aborda situacions concretes derivades del calfament global: el canvi de calendari de la transhumància (els ramaders tarden més a baixar de les muntanyes per falta de fred), la necessitat de proveir d'aigua i pinsos als bestiars, l'avançament de les collites o l'increment dels costos d'aigua per a uns camps secs per falta de pluja.

El plantejament expositiu suposa un canvi en la manera d'exposar per part de L’ETNO. Per primera vegada, la projecció d'imatges aconsegueix tota la sala i es converteix en eix de la mostra, la qual cosa permet donar protagonisme als testimonis dels informants.

L'exposició està comissariada per Pablo Vidal, professor d'Antropologia Social i Cultural en la Universitat Catòlica de València i autor de nombroses publicacions sobre nomadisme, medi rural, paisatge i muntanya; i pel fotògraf valencià David Cantillo, que a més de comissariar la mostra ha realitzat les fotografies d'aquesta.

La proposta inclou una sèrie d'objectes de la seua col·lecció de fons relatius a les zones de muntanya. La selecció realitzada pel conservador del museu, Jorge Cruz, reprodueix la duresa d'aquest territori i permet observar que molts d'ells estan caient en desús pel canvi climàtic (sabates de sola de fusta, estufes, capa de pastor...).

La mostra temporal també es deté en els canvis que es produeixen en l'àmbit domèstic: ja no són necessàries peces d'abric com abans, ni calfar la casa com antany. Fins i tot es retarden celebracions pròpies de l'entrada de l'hivern com la matança del porc per l'excés de calor. Finalment, presenta testimonis que narren el canvi dels animals en les zones rurals, com la desaparició d'ocells o l'abundància d'insectes que produeixen molèsties al bestiar.

Del micro al macro

El responsable de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius, explica que aquesta exposició «treballa per a fer que la ciutadania medite sobre el canvi climàtic des de les experiències micro, de gent pròxima, per a poder entendre la realitat global, el macro». El comissari, Pablo Vidal, remarca que es basa «a donar a conéixer la percepció de les persones majors» i com els afecta el calfament global «en la producció i en la seua manera de viure», afig el fotògraf i també comissari David Cantillo.