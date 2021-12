Un piquete impide la entrada a trabajadores en el matadero de pollos Seresse en Lleida

El piquete ha permanecido en la puerta del matadero toda la madrugada y ha quemado neumáticos delante de las instalaciones del matadero, propiedad del grupo Vall Companys.

El coordinador del área de industria de CC.OO. de les Terres de Lleida, Ventura Campo, ha explicado a Europa Press que el motivo de la huelga es "pedir que los trabajadores de las empresas multiservicios, las subcontratas, cobren el convenio de aplicación que teóricamente tendría que haber en la empresa, que es el de mataderos de aves y conejos".

Según Ventura Campo, en el matadero trabajan unas 600 personas, de las que unas 400 lo hacen a través de empresas multiservicios.

UNOS 300 AFECTADOS

Por su parte, uno de los trabajadores que iba en uno de los autobuses parados por los Mossos d'Esquadra en la rotonda más próxima al matadero, Diego Artigas, ha afirmado que son más de 300 los empleados que quieren entrar a trabajar.

"Si no he contado mal, hay seis autocares. Yo he contado los que cabían en cada autocar, 50 o 60 personas. Estaremos más de 300 trabajadores y trabajadoras intentando ejercer nuestro derecho al trabajo", ha señalado el trabajador.

"A ver si conseguimos que los Mossos nos garanticen nuestro derecho", ha concluido Artigas, que ha explicado que la policía catalana ha desviado los autobuses de la entrada del matadero.

Artigas ha agregado que CC.OO. ha convocado una asamblea de delegados sindicales de otras empresas y de otros sectores: "Se ha traído aquí a 200 personas de otras industrias para impedirnos nuestro derecho al trabajo".

Se refería así a la asamblea que el sindicato ha convocado este jueves, y a la que tiene previsto asistir el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco.

EMPRESA

Un portavoz de la Seresse ha asegurado que todas las personas que trabajan en la empresa cobran "por encima del convenio de aves y conejos de España y tienen más pluses de flexibilidad que los que establece el mismo".

El portavoz ha explicado que la empresa pide la colaboración de la administración para que los trabajadores que quieran trabajar puedan hacerlo.