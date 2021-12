Omar Montes relata cómo salvó a Isa Pantoja de un secuestro: "Era carne de cañón para pedir un rescate"

Omar Montes se ha convertido en uno de los artistas más escuchados de nuestro país. Ganador de Supervivientes, el de Pan Bendito saltó a la fama tras una intensa relación con Isa Pantoja hace ya unos cuantos años.

Precisamente sobre la hija de Isabel Pantoja habla en su libro, Mi vida mártir, que se ha publicado recientemente. En él relata un peligroso episodio que tuvo lugar en Sevilla con la joven estudiante de derecho como protagonista.

Según narra el cantante, que se remonta a 2018, Isa y él tuvieron una discusión y la hermana de Kiko Rivera abandonó la habitación del hotel en el que se alojaban con sus maletas en la mano.

Entonces, Isa se paró en la carretera e hizo autostop en busca de alguien que la llevara. Así fue, porque un coche en el que iban unos chicos lo hizo. Él, que vio la escena a lo lejos, sintió que algo no iba bien, por lo que decidió seguir al coche.

Después de una hora persiguiendo el vehículo en el que viajaba su novia junto a unos desconocidos hasta que el este paró en una gasolinera, Omar se acercó al vehículo, cogió a su novia en brazos y se la llevó de allí.

"Algo no me gustó, no me dio buen rollo", relata el joven madrileño.

Al tiempo, cuenta, "conocimos su historia". "Eran una banda que se llamaban los Drieris y son los mismos que apuñalaron a una señora mayor por quitarle 50 euros que llevaba en efectivo".

"No quiero ni pensar lo que hubieran hecho con Isa. Me habían mosqueado, porque no tenían buena pinta, y en aquella ocasión se cumplió aquello de: 'piensa mal y acertarás'. Isa es una chica de buena familia y era carne de cañón para pedir un rescate o lo que fuera", relata Omar Montes.