Juanma Castaño y Miki Nadal destapan las cláusulas de su contrato en 'MasterChef Celebrity'

Masterchef Celebrity 6 acabó con la coronación inédita de dos aspirantes, Juanma Castaño y Miki Nadal. Periodista y cómico se ganaron el paladar del jurado y también el corazón del resto de los aspirantes a chef, que están de acuerdo en una victoria conjunta de ambos.

Ahora, tanto Castaño como Nadal han revelado en El partidazo de COPE, programa que dirige al asturiano en la radio, algunas de las cláusulas de sus contratos con el programa producido por Shine Iberia.

Una de ellas, la que tiene que ver con la de confidencialidad, que asciende a 100.000 euros. "Había más penalizaciones que sueldo", bromeó el periodista ante los micrófonos.

Además, ambos hablaron de algunas "reglas absurdas" que tuvieron que soportar durante el concurso, como no poder probar los platos cocinados, ni de tus compañeros ni propios. "Dentro de las reglas absurdas, una es que no podemos probar los platos de los demás. Está prohibido", desveló el cómico. "Yo creo que es para que no podamos discutir el veredicto de los jueces", matizó Castaño.

En cuanto a sus propias elaboraciones, dijeron: "Tú, mientras vas cocinando, vas probando las elaboraciones, pero el resultado final al tener que estar impoluto, no lo tocas". "Yo en algunas ocasiones hice más platos de los que te tocan, para poder asegurar", dijo Castaño.

Sobre el caché que recibían las celebrities, Juanma apostilló: "La cifra que ha salido no corresponde solo a los participantes de MasterChef. Por el programa pasan muchos invitados y esa gente va con remuneración. Son 12 programas, 36 pruebas, muchos invitados y muchos gastos de producción".