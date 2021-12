Ana Obregón, muy molesta en 'Lazos de sangre' ante los comentarios sobre la orientación sexual de Lina Morgan

Este miércoles, Lazos de sangre le rindió un homenaje a la cómica Lina Morgan. Entre los tertulianos invitados para hablar de ella estuvo Ana Obregón, que fue muy amiga de la madrileña.

El programa, que suele repasar tanto la vida profesional como la personal de sus protagonistas, trató la orientación sexual de la humorista y alguno de sus amoríos, algo que no le gustó nada a Obregón.

Pero antes, la presentadora del Telepasión 2021 dejó claro que nunca había tenido rivalidad con Morgan, con la que coincidió en Hostal Royal Manzanares, una serie que la cadena pública emitió en los 90: "Lina era una amiga y mi maestra. Desde el primer momento fuimos almas gemelas. Cada minuto con ella era un regalo", sentenció.

Pasando al tema del amor, la actriz Mónica Pont dijo que la cómica era bisexual. Por su parte, Obregón dijo que solía hablar con Morgan sobre su vida afectiva, pero que no estaba dispuesta a compartirlo en el plató, pues la propia protagonista jamás quiso hablar en público sobre esos temas y tratarlos enturbiaría el homenaje.

Después, Norma Duval volvió a sacar el tema y contó que Lina estuvo a punto de casarse con un chico con el que tenía una relación. Más tajante, Obregón volvió a dejar clara su animadversión ante el tratamiento que estaba haciendo el programa de la vida personal de Lina Morgan.

Ana Obregón (@anitaobregon): «Lina Morgan me dijo: "Nunca te olvides de que el secreto de la felicidad es que sea un secreto"».#LazosLinaMorgan 👉 https://t.co/PLjfMCFXvI pic.twitter.com/vJkUEQvhAv — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 8, 2021

"Si me lo permitís, a mí de esto no me gustaría hablar, no me interesa nada. Si queréis, cuando me vaya habláis de lo que queráis. Ella no quiso hablar de este tema de su orientación sexual y me dijo una frase de Camilo José Cela al respecto: 'El secreto de la felicidad es que nunca sea un secreto'", concluyó antes de marcharse para cuidar a su padre.