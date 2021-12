'La isla de las tentaciones' castiga a Zoe por saltarse las normas obligando a su novio Josué a tener una cita con Jennifer

Este miércoles 8 de diciembre, Telecinco emitió una nueva entrega de La isla de las tentaciones. En el capítulo anterior se pudo ver, al completo, la secuencia en la que Zoe se coló en la hoguera de los chicos para ver a Josué. Ya en ese entonces, una nerviosa Sandra Barneda le explicó que su acto tendría graves consecuencias, y estas no se hicieron esperar mucho tiempo.

En primer lugar, Josué no vio imágenes de su novia durante la hoguera, pues ya la había visto en persona. La segunda parte del castigo se pudo ver en el último capítulo: el andaluz fue obligado a tener una cita con Jennifer, su affair del pasado.

De esta manera, la organización, además, anulaba el veto de 24 horas de las chicas, que decidieron que fuera Jennifer quien estuviera fuera de la villa durante un día, aunque la propia Zoe no estuvo de acuerdo con ello. La cita con Jennifer no estaba en los planes de Josué, que confesó que quería pasar un tiempo con la tentadora Diriany.

"Me ha molestado que le quitasen el collar del veto, porque realmente no me apetecía tener una cita con ella. En caso de poder haber elegido, habría elegido a Diriany", dijo Josué, enfadado.

El surfero se mostró bastante molesto por ello y porque, además, tras ver a su chica en la hoguera había decidido poner el freno y "dejar de jugar", pues no quería hacerla sufrir. Por su parte, Jennifer le dijo que tampoco celebraba tener una cita con él en esas circunstancias y que deberían actuar como meros amigos para demostrarle a Zoe que no tenía de qué preocuparse.