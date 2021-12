"Ayuso es el fenómeno político de los últimos dos años", "En la vida he cogido dinero que no era mío": las mejores frases de Revilla en 'El hormiguero'

Miguel Ángel Revilla visitó este miércoles El hormiguero y, como suele ser habitual, consumió todo el tiempo del programa de Antena 3 (e incluso se le quedó corto para todo lo que quería decir), sin dejar aparecer a las hormigas Trancas y Barrancas o la sección de Ciencia de Marron.

El presidente cántabro repasó con Pablo Motos la actualidad política del país, y dejó algunas frases destacadas:

- "No voy a ningún país en el que no hablen español".

- "Isabel Díaz Ayuso es el fenómeno político de los últimos dos años".

- "Pablo Casado está muy condicionado por Vox".

- "Si ahora hubiera elecciones, Casado sería el próximo presidente del Gobierno".

- "Alberto Núñez Feijóo está en la reserva del PP por si le va mal en las elecciones a Casado".

Miguel Ángel Revilla, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

- "En el PSOE no hay relevo para Pedro Sánchez, ha cortado las cabezas de los que no pensaban como él".

- "Actualmente, mi relación con Pedro Sánchez es correcta".

- "No me siento incómodo apoyando los Presupuestos Generales del Estado junto a Bildu y ERC, pero no tenemos nada que ver".

- "Pero con ellos no iría ni a tomar café".

- "ETA ya no existe, en el País Vasco hay paz".

- "Vox no superará jamás al PP".

- "Pablo -Motos-, a veces eres un poco voluble".

- "Si no vacunamos a todo el mundo, no tenemos nada que hacer contra el virus".

- "En la vida he cogido dinero que no era mío".