Revilla, en 'El hormiguero': "Soy más popular que el alcalde de Vigo, tengo más años y he salido más en televisión"

Miguel Ángel Revilla visitó este miércoles festivo El hormiguero para comentar con Pablo Motos todos los detalles de la actualidad política de nuestro país en los últimos meses.

Lo primero que le dijo el presentador fue que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, dijo en el programa de Antena 3 que era más popular que el presidente cántabro: "¿Quién es más famoso de los dos?", le preguntó el valenciano.

"No hay duda, yo soy más popular que el alcalde de Vigo. En cualquier lado me reconocerían antes que a él, y en su ciudad, a lo mejor empatamos", afirmó Revilla.

Y añadió que "podríamos hacer una prueba porque todos me conocen, sobre todo porque tengo más años y he salido más veces en televisión, no es ningún mérito, he venido 24 veces a El hormiguero".

"Es más, hasta le daría ventaja, yo iría con mascarilla y él no, aun así a mí me reconocerían más personas", aseguró el invitado. Motos aceptó el reto y señaló que "haremos una cámara oculta para descubrirlo".