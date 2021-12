Tu horóscopo diario: jueves 9 de diciembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 9 de diciembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Acepta lo que no puedes cambiar ya y que sale de tu alcance y empieza a plantearte qué nuevo proyecto puedes hacer sin necesidad de depender de nadie. Es importante que renueves tu confianza en ti. Busca en tu fortaleza interior ese brío.

Tauro

Todo lo que tenga relación con lo económico va a estar hoy muy presente y no para nada negativo, pero sí va a exigir esfuerzo por tu parte, mucha atención para que todo vaya ordenadamente y te ofrezca algún beneficio. Luego te alegrarás.

Géminis

Es muy importante que prestes atención a los sueños, ya que son tu mundo interior que sale a la luz, así que analízalos con calma porque en ellos van a estar algunas respuestas que buscas ahora. Será algo muy interesante para ti.

Cáncer

Acepta ese pequeño regalo que hoy te pueden hacer, aunque solo sea un pequeño detalle sin valor material, lo cierto es que puede tener mucho valor para quien te lo hace. Agradécelo de todo corazón porque así afianzarás un vínculo importante.

Leo

Vuelves a sentir una emoción por algo que pensabas que ya no estaba a tu alcance, quizá relacionado con una persona o con tu pareja. Hay un comienzo y estás feliz de renovar esa parte de ti con fuerza. Pon todo lo que puedas de tu parte.

Virgo

Vigila tu privacidad y no dejes que nadie se entere de tus secretos o de una parte de tu vida que no compartes con casi nadie. Es algo que debes mantener así para que nadie salga dañado. Ten cuidado con los dispositivos electrónicos.

Libra

Hoy ves con mejores ojos todo el tema laboral y sobre todo intentas asumir que no te queda más remedio que aceptarlo. Esa actitud es muy inteligente y te lleva a sentirte mucho mejor contigo y con los demás. Fluirá todo mejor de esa manera.

Escorpio

Echas de menos momentos de soledad o hacer eso que te gustaba tanto cuando no habías adquirido compromisos familiares. Pero nadie te ha obligado a ello, así que mira la parte positiva de tus responsabilidades actuales. Es mucha.

Sagitario

Haz ver como que pones mucho interés en una conversación con alguien que no te cae muy bien, ya que es lo más hábil para salir del paso y que nadie se sienta mal o te ponga mala cara. Al fin y al cabo, no tendrás que repetir la experiencia.

Capricornio

Hablarás con una persona que te dará una magnífica idea relativa a un negocio o proyecto que tienes entre manos. Lo justo es que le des las gracias y que no te pongas la medalla delante de nadie. Cada persona tiene su mérito y debes reconocerlo públicamente.

Acuario

Alguien te aporta cierto conocimiento que estabas necesitando para mejorar tu calidad de vida o tu parte más vulnerable. Si te pones pronto a trabajar en ello, conseguirás mejorar mucho eso que te preocupa ahora, pero que después te producirá incluso risa.

Piscis

No te vas a preocupar si alguien piensa que lo que has hecho no está muy bien o no es perfecto y no debes castigarte por ello. Piensa que la próxima vez lo puedes mejorar, que es cuestión de experiencia. No hagas caso de personas tóxicas.