La subida de precio del menú degustación de DiverXo, restaurante regentado por Dabiz Muñoz, continúa dando que hablar. Una muestra de ello es la opinión que Fernando Sánchez Dragó compartió este martes en su perfil de Twitter, donde criticó la calidad del menú que ofrece el conocido negocio madrileño.

El escritor, de 85 años, opina que "no hay menú de degustación que merezca pagar 365 euros": "Eso es de tontos. Estuve una vez en Diverxo, pero no pagué. Nunca, antes, había comido tantas bullipolleces; después, tampoco. No tengo nada en contra de ese cocinero, pero en contra de lo que sirve, sí".

"Aquella experiencia quedó relatada en una crónica de El Mundo. No recuerdo el año, pero fue el mismo en el que Ratzinger vino a Madrid y más o menos por las mismas fechas. Media crónica fue mía; la otra media, de Sostres. Estuvimos de acuerdo", añadió.

Tal y como informó el diario económico CincoDías el pasado mes de noviembre, a partir de enero de 2022 el restaurante del marido de Cristina Pedroche subirá el precio de su menú degustación 110 euros más. A esta cantidad se le sumarían 150 euros por persona si se quiere disfrutar de una selección de vinos elegida por el sumiller Miguel Ángel Millán, o 300 euros si se desea un maridaje de alta categoría.

De este modo, el restaurante de Dabiz Muñoz quedará por encima de locales como el de Martín Berasategui en Lasarte, Guipúzcoa, con un menú degustación de 290 euros; el de Eneko Atxa en Azurmendi, Vizcaya, con uno de 250 euros; o el de Arzak en San Sebastián, de 242 euros.

La noticia ha generado comentarios dispares en los últimos días. Por un lado, cocineros como Karlos Arguiñano han salido en defensa del empresario, mientras otras celebridades, como Carmen Lomana, han considerado que la decisión de aumentar el precio es innecesaria.