Educación.- Catorce proyectos malagueños obtienen el sello educativo de Calidad Europeo eTwinning 2021

En una nota de prensa, la Consejería de Educación y Deporte ha felicitado a estos docentes y al alumnado "no solo por el inmenso trabajo que supone conseguir el Sello de Calidad Europeo, sino también por haber superado el reto de llevar a cabo proyectos de calidad con otros centros europeos en un curso excepcional y complicado como consecuencia de la crisis sanitaria".

En concreto, los centros malagueños que han obtenido el sello educativo de Calidad Europeo eTwinning 2021 son el IES Bezmiliana (Rincón de la Victoria), con el proyecto Water Literacy; CEIP Manuel Fernández (Churriana), con el proyecto Our dream: a virtual erasmus journey; IES Jardín de Málaga (Málaga) con On the spot, y IES Vega de Mijas (Mijas) con los proyectos Compañía "Sonrisas y lágrimas" etwinnteatro y Literate twinners.

También, el IES Benalmádena (Benalmádena) ha sido premiado con el proyecto The gett: the green etwinning team; IES José Navarro y Alba (Archidona) con el proyecto Mission: creating gender-responsive learning enviroment; IES Los Colegiales (Antequera) con los proyectos Maths and english in our lives and our countries y Tennagers on board, y el CEIP Benyamina (Torremolinos) con los proyectos Being aware of our feelings y One world, one health.

Los proyectos eTwinning favorecen el intercambio de ideas y el aprendizaje en colaboración entre alumnado y profesorado de centros educativos del mismo país y de distintos países que se comunican e interactúan a través de Internet. De este modo, se sienten responsables de su propio aprendizaje.

Los participantes disponen de un espacio seguro de trabajo, un espacio virtual, donde pueden llevar a cabo todas las actividades mediante el uso de herramientas como blogs, foros, wikis, galerías de imágenes, gestores de contenidos, chat, etcétera. Además cuentan con un 'diario de progreso'' en el que queda reflejada la evolución del proyecto.

Todos los años se someten a evaluación los proyectos eTwinning de los centros que lo soliciten. Para ello se establecen estándares de cumplimiento de los objetivos, comunes en toda Europa, especialmente la implicación del alumnado, el empleo de herramientas TIC y el intercambio de prácticas educativas eficientes que resulten válidas para todo el contexto europeo. En esta ocasión, han sido otorgados 715 sellos de calidad a docentes españoles, de los cuales 82 corresponden a profesores andaluces, superando el número de sellos obtenidos el año pasado, cuando fueron 77.

El programa eTwinning lleva en marcha desde 2005 y desde el 2014 forma parte de Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte. Actualmente, el portal tiene registrados 131.371 proyectos, 999.985 docentes y 227.033 centros educativos de toda Europa. En el caso de Andalucía, el portal cuenta con 12.875 docentes registrados, 3.174 centros y 5.210 proyectos realizados entre dos o más centros educativos.

La actividad se centraliza en torno a la plataforma eTwinning al que puede acceder cualquier docente dándose de alta. El portal proporciona herramientas en línea para que los docentes encuentren socios, pongan en marcha proyectos, compartan ideas, intercambien sus mejores prácticas y comiencen a trabajar juntos, sirviéndose de diversas herramientas de comunicación. Ofrece además oportunidades de desarrollo profesional en línea de ámbito nacional y europeo para todas las personas que forman parte de su comunidad, incluyendo ideas y experiencias inspiradoras para nuevos proyectos.