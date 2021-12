Seis centros educativos de la capital, Andújar, Marmolejo y Linares logran el sello de calidad europeo 'eTwinning'

En concreto, los centros que han obtenido el reconocimiento han sido el CEIP García Fuertes y los IES Las Fuentezuelas y Auringis, de la capital; el centro La Presentación de Nuestra Señora, de Linares; y los institutos Virgen de la Cabeza, de Marmolejo, y Jándula, de Andújar, según detalla la Junta en un comunicado.

La Consejería de Educación y Deporte ha felicitado a estos docentes y al alumnado no solo por el inmenso trabajo que supone conseguir el Sello de Calidad Europeo, sino también por haber superado el reto de llevar a cabo proyectos de calidad con otros centros europeos en un curso excepcional y complicado como consecuencia de la crisis sanitaria.

En concreto, los proyectos que han conseguido el reconocimiento son 'Es@fe, es@fer and the es@fest media', encabezado por Cristina Lozano Miralles y Mari Carmen Rodríguez Molero, del CEIP Gloria Fuertes de Jaén.

Ambas estudiantes también ha llevado a cabo 'Shining Tools', en ese mismo colegio. Por otra parte, la lista incluye el proyecto 'The sound of plants', encabezado por Belén Ankersmit, María Ángeles Vergara y Marta Flores Pérez, de La Presentación de Nuestra Señora, en Linares.

El IES Virgen de la Cabeza de Marmolejo está representado por 'I'dentity-We'dentity: Living together in 21rst century Europe (IWE)- etwinning/Erasmus+KA2 Project', de Francisco Gómez Serrano; el IES Las Fuentezuelas, de la capital, con 'Historias que merecen un proyecto', de Jacobo Hernández Martos, un trabajo compartido por el IES Auringis, donde los encabeza Rocío Pérez López. Por último, el IES Jándula, de Andújar, con 'Magister chef (cooking in classical times)', de Mercedes Casuso Quesada.

Los proyectos eTwinning favorecen el intercambio de ideas y el aprendizaje en colaboración entre alumnado y profesorado de centros educativos del mismo país y de distintos países que se comunican e interactúan a través de Internet. De este modo, se sienten responsables de su propio aprendizaje. Los participantes disponen de un espacio seguro de trabajo, un espacio virtual, donde pueden llevar a cabo todas las actividades mediante el uso de herramientas como blogs, foros, wikis, galerías de imágenes, gestores de contenidos o chats.

Además cuentan con un 'diario de progreso'' en el que queda reflejada la evolución del proyecto. Todos los años se someten a evaluación los proyectos eTwinning de los centros que lo soliciten. Para ello se establecen estándares de cumplimiento de los objetivos, comunes en toda Europa, especialmente la implicación del alumnado, el empleo de herramientas TIC y el intercambio de prácticas educativas eficientes que resulten válidas para todo el contexto europeo.

En esta ocasión, han sido otorgados 715 sellos de calidad a docentes españoles, de los cuales 82 corresponden a profesores andaluces, superando el número de sellos obtenidos el año pasado, cuando fueron 77.

El programa 'eTwinning' lleva en marcha desde 2005 y desde el 2014 forma parte de Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte. La actividad se centraliza en torno a la plataforma eTwinning ('