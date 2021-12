Cine, 'fondues' y 'afternoon tea', así son los planes navideños de El Palace

Se ha convertido ya en un clásico navideño y en uno de los mejores planes durante esta semanas en Barcelona: las sesiones de cine que el hotel El Palace ofrece en su fantástica terraza. Películas como Love Actually, Elf o Miracle on 34th Street de jueves a domingo y en sesiones a las 18 y 21 horas con todo lo necesario para disfrutar y no pasar frío.

Y es que la experiencia incluye una pequeña cabaña para estar cómodos, mantas, palomitas, y chocolate o vino caliente. El precio por cabaña es de 70 euros para dos personas y un niño de hasta 4 años.

Fondue y té

Pero esta es sólo una de las muchas propuestas de El Palace para este temporada de invierno. Y es que, tras anunciar el fichaje del cocinero Rafa Zafra que abrirá en 2022 aquí un nuevo restaurante, el hotel está decidido a dinamizar la Navidad para quienes visiten Barcelona o anden por aquí.

Una fondue en un chalet con estilo alpino. Hotel El Palace Barcelona

Reinaugurado su espectacular hall, el tradicional afternoon tea que sirven allí se viste estos días también de Navidad. Sandwiches, scones, dulces y té componen este menú de tarde (42 euros por pareja) por donde, por cierto, los domingos se pasará el mismísimo Papa Noel.

¿Más planes? Volvemos a subir a la terraza del hotel porque allí se ha instalado un chalet de madera que nos traslada a las montañas suizas. No sólo en cuanto a decoración, sino también en un menú en el que la fondue y las raclettes son las protagonistas de la mesa.

Mercadillo navideño en la terraza del hotel. El Palace Barcelona.

Y para quienes anden buscando una opción diferente para sus compras navideñas, allí mismo cada fin de semana hasta el 19 de diciembre se celebra un pequeño y selecto mercado de artesanos que traslada al centro de Barcelona el espíritu de los tradicionales mercados navideños del norte de Europa.