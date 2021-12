Paula Echevarría muestra cuánto han crecido Daniella Bustamante y Miguel Jr: "Momentos en familia"

Paula Echevarría no puede sentirse más agradecida, pues atraviesa una etapa muy dulce junto al futbolista Miguel Torres, con quien dio la bienvenida al pequeño Miguel el pasado mes de abril. Desde entonces, la pareja disfruta de agradables momentos en familia en los que también participa, por supuesto, Daniella, de 13 años, fruto de la relación de la actriz con David Bustamante.

Así lo demostró recientemente la intérprete en Instagram, donde publicó un post familiar desde Marbella. "Momentos en familia", escribió, mostrando a través de dos fotografías cuánto han crecido Miguel Jr y su hermana.

Tal y como puede comprobarse en las imágenes, Daniella y Miki, tal y como lo llaman en casa, se llevan fenomenal, algo que el rostro de Velvet corroboró ante los medios de comunicación a su llegada a los premios de la revista Woman.

La actriz contó que, cuando se marchó de casa para acudir al evento, Daniella le aseguró que iba a hacerse cargo del pequeño. "Cuando he salido, se ha quedado en brazos de Daniella que me ha dicho 'mamá, no te preocupes, yo le cuido'. Es genial".

Echevarría presume de que la relación entre ambos es "preciosa". "Miki donde es más feliz es en brazos de su hermana, la mira a ella con una cara que no me mira a mí ni de lejos", dijo en la gala.