Morgan llevarán 'The River Tour' a Guadalajara y Toledo este viernes y este sábado

El nuevo álbum de estudio de Morgan es un conjunto de diez canciones en las que empezaron a trabajar tras el confinamiento y con la misma filosofía de siempre: coger unas cuantas ideas y trastear para vestirlas tratando de explorar un poco más los ambientes, conceptos y sonidos.

Tras casi un año de trabajo viajaron a Francia, al estudio Le manoir de Léon, junto a Campi Campón en la producción, para grabar durante dos semanas.

Está mezclado por Stuart White (Beyoncé, Autolux) en Los Ángeles y masterizado por Colin Leonard (SING mastering) en Atlanta, GA. 'The River and the Stone' es el resultado de muchas conversaciones, muchas horas de creación conjunta y, sobre todo, de disfrutar de hacer música con amigos.