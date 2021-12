Sara Sálamo no pudo contener su enfado este martes en Instagram, donde una usuaria cuestionó su papel como madre, criticando que la actriz no esté todo el tiempo con sus hijos.

Todo empezó cuando la intérprete compartió una publicación haciendo deporte, actividad que realizó sin la compañía de sus pequeños. "¿Dónde están ellos? Mientras haces deporte no te aterra que ellos no estén contigo. En cambio, ir al cole, sí", le escribió una internauta, haciendo alusión a la reflexión que Sálamo compartió hace meses sobre la obligación de llevar a los niños al colegio.

La artista canaria, de 29 años, definió este comentario como "la machistada del día", y no dudó en responder: "No te he visto ir a escribirle al padre de mis hijos [Isco Alarcón] para preguntarle con quién están nuestros hijos cuando él entrena. A ver si empezamos a cambiar un poquito el chip y dejamos de ser tan asquerosamente machistas".

Sálamo contó que, durante la ausencia de sus padres, los pequeños están bajo el cuidado de una "mamá de día increíble, especializada en Montessori y en Educación Infantil". "Te lo cuento todo, todito, todo para que puedas dormir en paz", añadió, llamando a esta usuaria "cansina", pues ya le había escrito en otras ocasiones.

La artista compartió su respuesta en sus stories de la red social, asegurando que este tipo de reproches no le gustan: "Me agota el tema de que nos tengamos que sentir continuamente juzgadas y reprochadas como mujeres y como madres. Lo siento, pero no".