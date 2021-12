El PP reclama al alcalde un plan específico de limpieza de imbornales

Así, ha resaltado que "esto no son más que pequeños detalles de las políticas de mantenimiento urbano que han intentado inculcar en Jaén, que están más centrados en hacerse la foto, pero no atajar los problemas de raíz".

Losa ha señalado que, con estas últimas lluvias, los jiennenses han podido comprobar en los diferentes barrios cómo el Ayuntamiento "no está realizando el más mínimo esfuerzo para limpiar todas las tragonas de la ciudad, lo que está provocando incluso el desbordamiento en los acerados y la entrada de agua en cocheras y residenciales".

"La suciedad y la falta de mantenimiento del Ayuntamiento en los cientos de imbornales que recorren la ciudad han hecho que el agua suponga un nuevo problema para los vecinos que, además, han encontrado durante muchas semanas roedores y malos olores".

El concejal ha lamentado que una de las consecuencias de la falta de previsión del equipo de Gobierno ha tenido su reflejo hace pocos días en Puente Tablas, donde en cuestión de un mes aproximadamente ha habido una doble inundación. Todo ello, fruto de la "desidia y dejadez" que Millán está aplicando en las políticas de mantenimiento, una cuestión básica para el devenir de una ciudad.

"Si el Ayuntamiento no es capaz de exigir a la empresa concesionaria la limpieza urgente de los imbornales, instamos al alcalde a que organice al personal municipal para realizar estas tareas y se le pase la factura, porque los jiennenses no pueden pagar la dejadez socialista", ha aseverado el concejal popular, que ha calificado como "necesaria" una planificación anual para no tener que pasar por estas situaciones.

Finalmente, el concejal popular ha defendido que el Partido Popular fue capaz de elevar al Pleno Municipal una penalidad contra una de las empresas concesionarias, "por lo que si no son capaces de defender el interés general, que aprendan de nuestro ejemplo, que supimos defender lo público sin temor alguno".