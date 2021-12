El Monaguillo le hace un sorprendente regalo a Pablo Motos: "Has demostrado un talento fuera de lo normal"

Tras la entrevista de Joan Manuel Serrat en El hormiguero este martes (que presentó la gira El vicio de cantar (1965-2022), que arranca en abril de 2022, con la que se despedirá de los escenarios), Pablo Motos dio paso a la tertulia de los cómicos con El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita.

El Monaguillo le dijo al presentador: "El chándal se está perdiendo. Jesús Gil iba a las cosas más importantes con uno y como te considero, aparte de un amigo, un gran profesional y una persona que ha demostrado un talento fuera de lo normal, te he ido a comprar un chándal".

Para sorpresa del valenciano, su colaborador sacó una bolsa donde estaba el regalo "para que tengas tu propio chándal de táctel: ¿Te lo puedes probar?". Motos no dudó en levantarse para ponerse la chaqueta que le hizo entrega el marbellí.

Pablo Motos y El Monaguillo, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"¡Los líderes de masas van en chándal!", exclamó El Monaguillo mientras el presentador bailaba al ritmo de la música que sonaba en el plató del programa de Antena 3. Pero Jorge Salvador interrumpió los bailes para aclarar una cosa.

"¿Dices que has ido tú a comprarlo?", le dijo al colaborador. "Reviso todos los días las facturas y tengo una de 17,50€ de la compra de un chándal. Pablo, la mitad la has pagado tú y la otra, yo", señaló el socio de Motos.

El presentador se dirigió al marbellí y le preguntó: "¿Me has regalado un chándal con mi dinero? ¿Cómo eres tan cutre?". El Monaguillo asintió cabizbajo y comentó que "me he ido a los baratos...".

Jorge Salvador, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El valenciano, sorprendido por el regalo, volvió a sentarse en su silla: "Voy a seguir con el programa a ver si consigo sacar esto adelante", afirmó mientras daba paso a las noticias que más le habían llamado la atención y pedía la colaboración de Marron y Piedrahita.