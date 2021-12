Tu horóscopo diario: miércoles 8 de diciembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 8 de diciembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si tienes pareja, debes aprovechar hoy para dedicar más tiempo a la relación ya que en los últimos tiempos quizá te has centrado demasiado en lo tuyo o en tus problemas y poco en los de la otra persona. Busca puntos de unión y demuéstrale tu amor.

Tauro

Debes evitar la tendencia a tener demasiado pragmatismo y no dejar espacio alguno para la imaginación o una pizca de idealismo o fantasía, ya que eso te lleva a caer con facilidad en la rutina. Es cierto que no te gusta que alteren tus costumbres, pero debes abrir la puerta a ello.

Géminis

Todo va a salir hoy como te apetece que salga y eso significa que, si tienes pareja, va a ser muy comprensiva con tus necesidades y con tus objetivos de cualquier clase. En ese sentido va a ver una magnífica comunicación y todo el apoyo.

Cáncer

Proponte no dar marcha atrás ni dejarte invadir por la pereza si has comenzado a hacer algún deporte o una rutina para dejar el sillón que le viene muy bien a tu organismo y también a tu imagen. Continúa, pronto verás los resultados.

Leo

No te arriesgues con una inversión si no tienes experiencia en el tema. Desoye esos cantos de sirena que te dicen que hay ganancias seguras. Alguien que no es de fiar quiere ganar a tu costa y en eso puedes correr algún peligro material Cuidado.

Virgo

Andarás hoy con la mente puesta en otro sitio, un poco fuera de la realidad o de los asuntos profesionales, pero debes darte permiso para no tener que estar hoy en temas aburridos que puedes resolver mañana sin ningún problema. Apaga el móvil.

Libra

Hoy intentas adecuar lo que está sucediendo y lo hablas con alguien de tu confianza que te dará una perspectiva distinta y muy valiosa. Te hará ver ventajas donde tu solo veías inconvenientes. Y eso te hará estar más optimista que ayer.

Escorpio

Vas a ir definiendo con claridad lo que esperas de una relación y dónde quieres llegar. Los últimos días de convivencia, quizá un viaje corto o unas vacaciones te han puesto en contacto con la realidad de esa persona y te han dado muchas claves para averiguarlo.

Sagitario

Debes cuidar más tu organismo, al que quizá le estás exigiendo demasiado tras unos momentos malos ya pasados. Vigila la espalda o cualquier otro punto débil de tu organismo. Plantéate darte un masaje terapéutico y mejorar tus posturas.

Capricornio

Debes eliminar de tu cabeza un gasto que te habías propuesto hacer, ya que es algo completamente secundario en estos momentos. Es mucho más conveniente que ese dinero lo emplees en algo más práctico. Te alegrarás de hacerlo así con el tiempo.

Acuario

Está claro que no puedes cambiar lo que te rodea y, sobre todo, a quienes te rodean, a tu gusto. Lo mejor es que intentes cambiar tu actitud ante esas presiones y actitudes que tanto te disgustan. Un poco de ejercicio te liberará de tensiones y aclarará tus ideas.

Piscis

Hoy toca mostrar toda la empatía posible con una persona a la que quieres mucho y que quizá esta en un momento en el que se encuentra sola. No te pongas excusas egoístas y busca tiempo para poder hacerle compañía o salir a tomar algo con ella.